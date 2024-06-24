Klook即日起至8月31日推出全新「We Are放試玩！ 」活動，每日準時於中午12點及晚上9點推出超值本地及海外優惠，低至HK$10！此外還有3大限量優惠碼派發。無論是熱門景點的買一送一優惠，還是各種食住行超值折扣，一應俱全，立即睇內文了解詳請！
想搶本地及海外優惠，就要留意Klook大派低Deal優惠，首週限定每晚9點更有限時限量的HK$10優惠，千萬不要錯過！
放試玩抵Deal精選必搶推介：
6月25號中午12時
【第2位HK$1】逸東酒店 EatonHK，必搶自助晚餐，任食生蠔、蟹腳、龍蝦！
瀛鮮有得食自助晚餐：只需HK$790+HK$1起（人均：HK$395；原價：HK$1,448）
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【買二送二】灣仔會展中心 薈景
環球海鮮滋味盛薈 3小時海鮮自助晚餐 + 無限暢飲 | 星期三至日及公眾假期 ：只需HK$1,440起（人均：HK$360；原價：HK$2,880）
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6月25號晚上9時
【必搶HK$10】澳門新濠影滙自助餐｜星滙餐廳 Spotlight
必搶限量自助午餐$10（原價：HK$394）
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6月26號中午12時
【買一送一】外賣Häagen-Dazs™幸福時光電子優惠劵
必搶獨家限時買一送一外賣雪糕電子優惠劵，只需HK$85起（原價：HK$170）
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6月26號晚上9時
【必搶HK$10】珠海橫琴凱悦酒店住宿套餐
凱悅客房連雙人早餐只需$10（原價：HK$854）
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【必搶HK$10】深圳硬石酒店住宿套餐
深圳硬石酒店豪華客房1間1晚$10（原價：HK$740）
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6月27號中午12時
【買一送一】美麗華酒店自助餐 The Mira｜Yamm
自助晚餐 ：只需HK$958起（人均：HK$479；原價：HK$1,756）
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6月27號晚上9時
【必搶$10】牛摩火鍋放題 M8-9保樂肩和牛火鍋放題 (120分鐘加長版)
$10任食M9+和牛 / 阿古豚梅肉/ 精選牛肩胛 / 星級牛肌腹 / 豚肉 / 雞肉 / 羊卷肉 / 牛舌 等等，再送北海道雪夢豚（原價：HK$398）
用餐時段: 午市12:00-16:59 /晚市17:00-22:30
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6月28號中午12時
【買一送一】馬灣挪亞方舟一日門票
只需HK$119起即可到香港挪亞方舟！（人均：HK$59.5；原價：HK$396）
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6月28號晚上9時
【必搶HK$10】NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站
入場門票只需$10（原價：HK$180）
輸入'SUMNF10'即享成人門票限時優惠
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【必搶HK$10】ARTE M HONG KONG
入場門票只需$10（原價：HK$148）
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精選海外抵Deal低至買一送一
|6月25日9PM開搶
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東京SKYTREE®晴空塔門票，必搶限時買一送一！
輸入'HKSKY50'即享【早鳥票】天望甲板（350米）－成人門票限時買一送一優惠：人均只需HK$42起（原價：HK$83起）
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|6月25日
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曼谷 One More Thai 水療按摩體驗，必搶買一送一！
【上午時段買1送1】全身泰式古法舒壓按摩 + 草藥球按摩（60分鐘）：只需HK$208（原價：HK$404）
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首推3大必搶限量優惠碼
- 【優惠一】限時HK$25優惠碼：消費滿HK$500或以上，即可減HK$25 [SUMJOY25]
凡消費滿HK$500或以上，即可減HK$25，適用於預訂Klook任何活動。名額有限，每人可使用2次。優惠受條款及細則約束。優惠碼開搶及適用日期：6月25日00:00起至額滿即止。
- 【優惠二】限時HK$75優惠碼：消費滿HK$1,300或以上，即可減HK$75 [SUMJOY75]
凡消費滿HK$1,300或以上，即可減HK$75，適用於預訂Klook任何活動。*名額有限，每人可使用2次。優惠受條款及細則約束。優惠碼開搶及適用日期：6月25日00:00起至額滿即止。
- 【優惠三】限時HK$150優惠碼：消費滿HK$2,500或以上，即可減HK$150 [SUMJOY150]
凡消費滿HK$2,500或以上，即可減HK$150，適用於預訂Klook任何活動。*名額有限，每人可使用2次。優惠受條款及細則約束。優惠碼開搶及適用日期：6月25日00:00起至額滿即止。
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