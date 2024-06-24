Klook即日起至8月31日推出全新「We Are放試玩！ 」活動，每日準時於中午12點及晚上9點推出超值本地及海外優惠，低至HK$10！此外還有3大限量優惠碼派發。無論是熱門景點的買一送一優惠，還是各種食住行超值折扣，一應俱全，立即睇內文了解詳請！

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放試玩抵Deal精選必搶推介：

6 月25號中午12時

【第2位HK$1】逸東酒店 EatonHK，必搶自助晚餐，任食生蠔、蟹腳、龍蝦！

瀛鮮有得食自助晚餐：只需HK$790+HK$1起（人均：HK$395；原價：HK$1,448）

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【買二送二】灣仔會展中心 薈景

環球海鮮滋味盛薈 3小時海鮮自助晚餐 + 無限暢飲 | 星期三至日及公眾假期 ：只需HK$1,440起（人均：HK$360；原價：HK$2,880）

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6 月25號晚上9時

【必搶HK$10】澳門新濠影滙自助餐｜星滙餐廳 Spotlight

必搶限量自助午餐$10（原價：HK$394）

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6 月26號中午12時

【買一送一】外賣H ä agen-Dazs ™幸福時光電子優惠劵

必搶獨家限時買一送一外賣雪糕電子優惠劵，只需HK$85起（原價：HK$170）

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6 月26號晚上9時

【必搶HK$10】珠海橫琴凱悦酒店住宿套餐

凱悅客房連雙人早餐只需$10（原價：HK$854）

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【必搶HK$10】深圳硬石酒店住宿套餐

深圳硬石酒店豪華客房1間1晚$10（原價：HK$740）

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6 月27號中午12時

【買一送一】美麗華酒店自助餐 The Mira｜Yamm

自助晚餐 ：只需HK$958起（人均：HK$479；原價：HK$1,756）

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6 月27號晚上9時

【必搶$10】牛摩火鍋放題 M8-9保樂肩和牛火鍋放題 (120分鐘加長版)

$10任食M9+和牛 / 阿古豚梅肉/ 精選牛肩胛 / 星級牛肌腹 / 豚肉 / 雞肉 / 羊卷肉 / 牛舌 等等，再送北海道雪夢豚（原價：HK$398）

用餐時段: 午市12:00-16:59 /晚市17:00-22:30

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6 月28號中午12時

【買一送一】馬灣挪亞方舟一日門票

只需HK$119起即可到香港挪亞方舟！（人均：HK$59.5；原價：HK$396）

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6 月28號晚上9時

【必搶HK$10】NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站

入場門票只需$10（原價：HK$180）

輸入'SUMNF10'即享成人門票限時優惠

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【必搶HK$10】ARTE M HONG KONG

入場門票只需$10（原價：HK$148）

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