Klook舉辦10週年生日祭活動，由10月3日至31日期間，將於Klook平台上大派限時優惠，6大瘋狂優惠，當中包括低至HK$10的自助餐及住宿，消費指定金額參加活動更有機會贏得機票！正在計劃旅行的各位，千萬不要錯過機會，即睇內文了解詳請！
優惠一｜消費滿HK$3,000即有機會獲得香港快運機票
Klook聯乘香港快運，在Klook 10週年活動期間，將送出免費機票！10月3日起一連八星期，只要於Klook Facebook指定貼文內完成任務，及於指定日期內消費滿HK$3,000即有機會得獎！
每兩星期開放不同目的地機票，當中包括香港快運新開既航線 - 仙台！
優惠二｜每日9PM大派限時抵Deal低至HK$10
生日祭期間大派抵Deal，率先一覽10月3至6日必搶優惠！
必搶包括：
10月3日 人氣自助晚餐HK$10優惠
【10月3日 9PM 只需$10】香港柏寧酒店｜自助晚餐
【10月3日 9PM 只需$10】香港海洋公園萬豪酒店｜海灣餐廳｜自助晚餐
【10月3日 9PM 只需$10】海洋公園萬豪酒店｜海岸酒廊｜泰國風情燒烤風味自助晚餐
10月4日 HK$1澳門金光飛航船票買去程回程
【10月4日 9PM 買去程回程只需$1】香港 - 澳門金光飛航船票（二維碼直接登船）
10月5日 機場快綫半價
【10月5日 9PM 低至半價】機場快綫優惠車票（二維碼直接入閘）
10月6日 深圳/珠海酒店$10
【10月6日 9PM 只需$10】珠海橫琴凱悦酒店
【10月6日 9PM 只需$10】深圳鹽田凱悦酒店
澳門玩樂低至買一送一
【10月4日 9PM 買一送一】澳門新濠影滙｜星滙餐廳｜自助午餐、自助晚餐
【10月5日 9PM 買一送一】澳門四季酒店鳴詩自助餐
搶限時抵Deal優惠：請按此
優惠三｜10月4日 11AM 限時海外抵Deal 低至買一送一
10月4日11AM，Klook更將大派超過50多個生日祭限時海外優惠！優惠限量，先搶先得，以下搶先睇6大必搶精選優惠：
- 【買二送一】JR關西 & 北陸地區鐵路周遊券
- 【買二送一】JR關西廣域鐵路周遊券
京都天橋立伊根觀光2日通票：只需HK$1,388起（人均：HK$467；原價：HK$2,082）
- 【買二送一】JR關西廣島地區周遊券
- 【限時5折】東京華納兄弟哈利波特影城門票
只需HK$266起（原價：HK$532）
*需使用優惠碼「10THWBTKYB1G1」以享優惠
- 【買一送一】東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票
只需HK$113起（原價：HK$226）
*需使用優惠碼「10THTLABTKY50OFF」以享優惠
- 【買二送一】布吉島安達曼達水上樂園門票
只需HK$576起（人均：HK$192；原價：HK$864）
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優惠四｜無限量海外旅遊優惠 低至4折
10週年活動期間更推出無限量優惠！搶不到限時抵Deal不緊要，源源不絕超過2,000個海外優惠遍佈全球任你使用！率先介紹4大超抵交通及人氣景點體驗優惠：
鐵路通行證低至8折
- 歐洲Eurail 歐鐵全境火車通行證
- 瑞士旅行通行證
- JR北海道鐵路周遊券
人氣景點及體驗低至4折
- 廣州融創樂園門票5折
- 韓國Legoland 樂高樂園門票4折
日本租車8折
日本交通通行證8折
- 西武鐵道一日券
- 大阪地鐵巴士乘車券
- 日本關西近鐵電車周遊券
- 【京阪電車】京都大阪觀光一日券／二日券
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優惠五｜每日9PM 免費送你超過6,000份生日禮物
活動期內，Klook大派超過6,000份生日禮物，總值高達HK$430,000！每日9PM登入生日祭活動網站參加「幸運抽獎」活動，即有機會免費獲得豐富獎品。
每人每日可以參加1次，獎品十分豐富，包括全線長隆酒店HK$1,000住宿優惠碼，香港主題樂園日成人門票及多個高達HK$390 Klook優惠碼（包括景點、酒店、玩樂、交通租車等）！獎品每日發放數量有限，先玩先得，絕對不能錯過！
Klook 10週年生日祭大抽獎：請按此
優惠六｜優惠碼合共高達HK$1,180折扣
Klook推出多個優惠碼，合共高達$1,180折扣優惠等住你搶，當中包括生日祭即減優惠，以及多張指定信用卡折扣，低至半價預訂海外遊覽產品及景點門票。