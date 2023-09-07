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2023-09-07 16:55:35

著數優惠｜Klook 9歲生日祭 限時抵Deal HK$9起 必搶買一送一優惠 過百萬機票酒店住宿獎賞

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著數優惠｜Klook 9歲生日祭 限時抵Deal HK$9起 必搶買一送一優惠 逾HK$100,000機票酒店住宿獎賞

著數優惠｜Klook 9歲生日祭 限時抵Deal HK$9起 必搶買一送一優惠 逾HK$100,000機票酒店住宿獎賞

Klook 9歲生日！為答謝大家支持，Klook今年「9歲生日祭」將於9月8日起，一連15日大派過百萬機票酒店住宿等豐富獎賞，每日2個時段準時開搶本地及海外優惠，限時抵Deal低至HK$9起！精選優惠推介包括香港海洋公園水上樂園門票、日本Team Lab及廣州熱雪奇蹟買一送一，另外澳門人氣自助餐亦低至HK$9位！除此以外更有本地熱門渡假酒店Staycation以HK$99超抵價追加多一間客房！著數優惠相當吸引，各位萬勿錯過！

有關更多優惠詳 情請瀏覽活動專頁：https://bit.ly/3PoBg4j

著數優惠｜Klook 9歲生日祭 限時抵Deal HK$9起 必搶買一送一優惠 過百萬機票酒店住宿獎賞

Klook 9歲生日祭時間表一覽【9月8日至22日】

【逢10AM

海外活動優惠券開搶，限時優惠入手多個當地體驗

必搶「暢玩優惠禮券包」，低至2折預訂不同地方的玩樂、住宿、交通優惠。

【逢9PM

本地及澳門「玩食住行」優惠開搶，人氣活動優惠低至HK$9+

 

  當中包括Staycation、酒店住宿、餐飲美食、景點玩樂及Spa按摩等一系列的玩食住行優惠

  首週精選推介！

香港海洋公園水上樂園門票、日本Teab Lab及廣州熱雪奇蹟買一送一

澳門旅遊塔360°旋轉餐廳自助餐低至HK$9

香港WM 酒店StaycationHK$99超抵價追加多一間客房

【Klook 9歲生日祭】限量必搶3大生日獨家優惠碼 ！勁減高達HK$269

【優惠一】生日獨家優惠預訂Klook活動減HK$90【KLKBDAY90】
於9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間購買Klook活動滿HK$1500並輸入優惠碼【KLKBDAY90】，即可享 HK$90折扣優惠 (不包括所有除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動，詳情請瀏覽Klook網站)。
*每位用戶只可享用此優惠1次，不能與其他優惠同時使用。名額有限，先用先得。優惠受條款及細則約束。

【優惠二】用Payme優惠碼訂Klook活動減HK$80【23PAYME80】
於9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間購買Klook活動滿HK$800並用Payme付款及輸入優惠碼【 23PAYME80】，即可享HK$80折扣優惠 (不包括所有除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動，詳情請 瀏覽Klook網站)。
*每位用戶只可享用此優惠1次，不能與其他優惠同時使用。名額有限，先用先得。優惠受條款及細則約

【優惠三】週末快閃優惠Klook活動減HK$99【BDAY99S9】 於9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間逢週六及週日12NN（9月9日、10日、15日及16日）將準時發放週末快 閃優惠碼！購買Klook全線活動滿HK$1000並輸入指定優惠碼即享HK$99折扣優惠 (不包括所有除外產品及 Klook不定時公佈的相關產品 或活動，詳情請瀏覽Klook網站)。
首個週末優惠碼一覽：
● 9月9日： 【BDAY99S9】
● 9月10日： 【BDAY99S10】
*每位用戶只可享用此優惠1次，不能與其他優惠同時使用。名額有限，先用先得。優惠受條款及細則約束。

Klook 9歲生日祭 大派過百萬獎賞

必搶多個海外活動買一送一優惠！涵蓋15個旅遊目的地讓你輕鬆「9」遊世界！

由9月8日00:00起，Klook將發放多個生日海外活動優惠，讓大家假期出走旅行大玩特玩。活動覆蓋東南亞、歐 洲、美國澳洲等地區，合共15個旅遊目的地，滿足喜愛周遊列國的你！當中更包括大量玩樂體驗買一送一優惠， 以及當地租車優惠低至85折！想去旅行的你記得上Klook搶限定優惠！ *名額有限，先用先得。優惠受條款及細則約束。

Klook大派獎品逾HK$100,000！累積消費最高者可獲來回機票！

Klook 9歲生日當然不少得大派禮物！與眾同樂，Klook將推出生日賞你「9」遊世界活動，將更多快樂分享給大家！買多賞你更多！由9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間，在Klook平台上累積有效消費*最高的50名用户即可獲得總值高達HK$100,000獎品，當中包括機票、酒店及旅行用品等豐富禮品！得獎者將於10月31日或之前經電郵通知領獎方法。

*消費適用於扣除所有適用的折扣、減價金額、現金券、Klook禮品卡及Klook 積分價值後之簽賬金額。

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