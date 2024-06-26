為慶祝La Famille品牌即將十週年，6月30日當日將會於不同門市舉辦十週年慶祝活動，每店將免費派發300個戚風蛋糕！同時由7月至12月每月將舉行一次「伴你慶生十週年大抽獎」門市抽獎活動，立即睇內文了解詳請。

6.30 留下生日祝福 送你戚風小蛋糕 La Famille門市將於6月30日免費派發戚風小蛋糕，每間分店派出300個。只要於活動當日指定時段到門市領取籌券，追蹤La Famille Facebook或Instagram及於相關活動貼文中寫上你對La Famille 的生日祝福語，憑籌券指定換領時間到指定門市即可換領一個10cm戚風小蛋糕！ 活動日期：2024年6月30日 (星期日) 活動地點：全港14間門市 (黃竹坑分店除外) 派籌時間：12:00 / 15:00 / 18:00 對應換領時段：13:30-14:30 / 16:30-17:30 / 19:30至門市結束營業 名額：每分店每時段各100個 (送完即止) 門市地址：請按此

6.30留下生日祝福 送你戚風小蛋糕