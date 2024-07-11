Market Place及3hreesixty將聯乘著名美國廚房烘焙及廚具品牌KitchenAid推出全新印花活動，集齊指定數量印花，即可獨家換領或換購「真空保鮮盒及廚具系列」產品。想知詳請即睇內文！

7月12日至10月24日期間，顧客凡購物每滿HK$60即可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可獨家免費換領或換購一系列設計時尚的「真空保鮮盒及廚具系列」產品，美國百年歷史廚具家電品牌KitchenAid，不僅是廚師機的經典代表，其真空保鮮盒及廚具系列同樣為煮食愛好者悉心而設，絕對是入廚星級好幫手！

此次活動yuu會員可以使用指定yuu積分免費換領指定產品。此外，於Market Place網店購物滿$150，即可享受限定換購優惠，以優惠價$70換購真空玻璃保鮮盒0.7升，只需於結帳時輸入優惠碼「KA70」即享優惠，數量有限，換完即止。

是次Market Place的印花換領活動特意精選真空保鮮盒系列5款不同尺寸之多功能容器，配合真空泵抽真空密封，延長食物保鮮時間，品嚐新鮮之餘亦盡享便利。這5款真空保鮮盒適用於雪櫃或冰箱，玻璃盒身亦適用於微波爐，烤箱耐熱溫度高達230°C，輕鬆存放食材之餘更可直接用於煮食，功能性多。此外，真空保鮮盒適用於洗碗碟機，而且可疊起，易於收納。同場加映不含PFAS的陶瓷不黏塗層易潔炒鍋，務求為一眾喜歡下廚的顧客提供最高質實用廚具。