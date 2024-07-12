美麗華集團網上商店Mira eShop推出「夏日歡樂賞」，即日起一連兩星期近50款吃、喝、玩、樂產品低至5折，包括多款餐飲套餐買一送一優惠！即睇內文了解詳請。

即日起至7月25日，Mira eShop一連兩星期推出多個震撼優惠！各款食玩買優惠，近50款人氣產品低至買一送一，包括來自The Mira Hong Kong、問月酒店及 Mira Dining等多間中西食府的限量餐飲套餐禮券，以及Mira Spa水療體驗，今個夏日齊齊以至抵價享受最高級享受！ 預訂連結：請按此 精選人氣產品優惠 [ 限時優惠]Yamm自助午餐買一送一、自助晚餐每位HK$494 Yamm自助午餐買一送一，平均每位HK$269。自助午餐每月有4款主題可供選擇，每週更新，包括「日台風味盛宴」、「星馬尋味之旅」、「越泰系列」及「京川滬味力」。此外，自助晚餐兩位用優惠僅HK$988，平均每位HK$494；7、8月份呈獻全新「盛夏松露 龍蝦主題晚宴」，提供各款精選海鮮，包括新鮮即開生蠔、人氣冰鎮海鮮、芝士松露燒龍蝦等！

WHISK 品味午宴及極緻晚宴買一送一 WHISK餐廳推出「四道菜品味午宴」買一送一優惠，平均每位HK$281即可品嚐高品質法日料理。週日早午饗宴亦推出買一送一優惠，平均每位只需HK$614.5即可享八道創意時令法日美饌、無限生蠔及暢飲香檳。 The Mira Hong Kong 餐飲現金禮券低至6折 推出高達6折限時餐飲禮券，以優惠價HK$3,000即可購買價值HK$5,000禮券（適用於Yamm、WHISK、國金軒The Mira、COCO及Vibes），讓您隨時隨心享受非凡餐飲禮遇！ 中環國金軒推出「買二送二週末家庭小聚餐」 、翠亨邨推出「買一送一夏日精選午市套餐」 中環國金軒、翠亨邨及創意素食餐廳JAJA亦同時推出多項優惠，絕對是今個夏日聚餐之選！當中包括：名人飯堂中環國金軒首次推出「買二送二夏日週末家庭小聚餐」、翠亨邨推出「買一送一夏日精選晚市套餐」，另外更不得不提的是破格泰菜Mue Mue全新推出的「Thai夏狂歡週末早午餐」將首次於Mira eShop上架！其週末早午餐一向備受歡迎，是次以7折優惠價暢飲指定啤酒及紅白酒，以及一杯迎賓夏日雞尾酒，平均每位HK$335，以至抵價嘗盡滋味泰菜！

米芝蓮推介食府國金軒月餅限時早鳥優惠 米芝蓮推介食府國金軒現正推出月餅限時早鳥優惠，單盒月餅低至62折，大量訂購20盒起低至45折，訂購數量愈多，享受折扣愈多。今年月餅款式包括三款皇牌系列：雙黃白蓮蓉月餅、金沙奶黃月餅及五福臨門月餅，此外還提供多款組合供選擇，滿足不同需要。所有產品皆為香港製造，配以華麗時尚禮盒，成為最具心思的中秋賀禮。 Mira eShop全新月餅專頁：請按此

賞上賞額外優惠 Mira eShop 更推出了以下「賞上賞」額外優惠，包括：

推廣期間購買3款或以上餐飲產品，額外加送HK$200餐飲現金禮券。 低至54折購買國金軒月餅：推廣期間，凡購買任何產品，即額外獲88折月餅網店優惠碼，於月餅專頁購買兩盒或以上指定月餅產品即可使用，連同早鳥優惠，每餅月餅低至54折！