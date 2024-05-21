著數優惠｜Paul Lafayet法式焦糖燉蛋節2024！半價入手法式焦糖燉蛋禮券 (內附開售日期/時間)

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節2024終於來了！大家可以於6月指定日子內，以5個法式焦糖燉蛋的價錢($250)，購買一套10張法式焦糖燉蛋禮券，即等於半價！法式焦糖燉蛋每個原價為$50，在活動期間購買法式焦糖燉蛋禮券（一套十張），每個只需$25，超級抵買。專門店及網店同時發售，優惠限定三天，機會難逢，萬勿錯過。立即分享給朋友一齊去買，即睇內文優惠詳情！

法式焦糖燉蛋節2024｜全新品牌大使布布驚喜登場

為慶祝活動舉辦 8 週年，今年 Paul Lafayet 與法國插畫家 Jennifer Bouron 合作，將 Paul Lafayet 的招牌法式焦糖燉蛋賦予了新生命，誕生了全新品牌大使——布布！現凡購買 2 套法式焦糖燉蛋禮券（一套十張）即可獲贈布布公仔鑰匙扣乙個（價值$158），購買 8 套更可獲贈布布抱枕乙個（價值$438）。

插畫師 Jennifer Bouron 以大膽、摩登且時尚的插畫而聞名。在她筆下的布布不但熱愛、享受生活（joie de vivre），存在的目的（raison d’etre）更是希望透過法式焦糖燉蛋為香港人帶出喜悅，以及提醒大家忙碌之餘，也要熱愛並享受生命中的美好！

為慶祝法式焦糖燉蛋節 2024，布布將會乘搭巴士遊遍香港與大家見面！由即日起，城巴路線 5B（堅尼地城往銅鑼灣或香港大球場）、路線 2（中環往西灣河）、路線 101/104 （堅尼地城往觀塘/石硤尾）及路線 112（北角往長沙灣蘇屋村）共 4 條巴士路線將隨機換上布布的宣傳新裝，令市民可以在不同地方捕捉「布布巴士」的身影。記得抓緊機會，齊來與布布一同慶祝法式焦糖燉蛋節！