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2024-05-21 10:30:00

著數優惠｜Paul Lafayet法式焦糖燉蛋節2024！半價入手法式焦糖燉蛋禮券 (內附開售日期/時間)

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著數優惠｜Paul Lafayet法式焦糖燉蛋節2024！半價入手法式焦糖燉蛋禮券 (內附開售日期/時間)

著數優惠｜Paul Lafayet法式焦糖燉蛋節2024！半價入手法式焦糖燉蛋禮券 (內附開售日期/時間)

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節2024終於來了！大家可以於6月指定日子內，以5個法式焦糖燉蛋的價錢($250)，購買一套10張法式焦糖燉蛋禮券，即等於半價！法式焦糖燉蛋每個原價為$50，在活動期間購買法式焦糖燉蛋禮券（一套十張），每個只需$25，超級抵買。專門店及網店同時發售，優惠限定三天，機會難逢，萬勿錯過。立即分享給朋友一齊去買，即睇內文優惠詳情！

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024

法式焦糖燉蛋節2024｜全新品牌大使布布驚喜登場

為慶祝活動舉辦 8 週年，今年 Paul Lafayet 與法國插畫家 Jennifer Bouron 合作，將 Paul Lafayet 的招牌法式焦糖燉蛋賦予了新生命，誕生了全新品牌大使——布布！現凡購買 2 套法式焦糖燉蛋禮券（一套十張）即可獲贈布布公仔鑰匙扣乙個（價值$158），購買 8 套更可獲贈布布抱枕乙個（價值$438）。

插畫師 Jennifer Bouron 以大膽、摩登且時尚的插畫而聞名。在她筆下的布布不但熱愛、享受生活（joie de vivre），存在的目的（raison d’etre）更是希望透過法式焦糖燉蛋為香港人帶出喜悅，以及提醒大家忙碌之餘，也要熱愛並享受生命中的美好！

為慶祝法式焦糖燉蛋節 2024，布布將會乘搭巴士遊遍香港與大家見面！由即日起，城巴路線 5B（堅尼地城往銅鑼灣或香港大球場）、路線 2（中環往西灣河）、路線 101/104 （堅尼地城往觀塘/石硤尾）及路線 112（北角往長沙灣蘇屋村）共 4 條巴士路線將隨機換上布布的宣傳新裝，令市民可以在不同地方捕捉「布布巴士」的身影。記得抓緊機會，齊來與布布一同慶祝法式焦糖燉蛋節！

布布公仔鑰匙扣及抱枕 布布將會乘搭巴士遊遍香港與大家見面

法式焦糖燉蛋節2024｜每一口法式焦糖燉蛋的甜蜜故事

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋由法國甜品大師主理，堅持 100% 全人手，每日於中央廚房新鮮製作。為了讓燉蛋擁有滑嫩如絲的口感，並帶豐富濃郁的雲呢拿香味，Paul Lafayet 堅持只採用上乘和新鮮材料製作，其中包括頂級法國忌廉及馬達加斯加雲呢拿籽。

Paul Lafayet 的法式焦糖燉蛋以豐富的蛋黃作為基調，混合忌廉和糖，再加入世上最優質的馬達加斯加雲呢拿。攪拌均勻後，放進每個獨立的燉蛋陶瓷盅焗製，並在冷卻後，在每份燉蛋面層撒上一層蔗糖，以高溫燒至金黃色，不可或缺的焦糖面層，便成為了外脆內軟的法式焦糖燉蛋。Paul Lafayet 亦堅持在顧客購買法式焦糖燉蛋時，即場製作焦糖面層，確保口感新鮮鬆脆。

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024 Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024

Paul Lafayet 法式焦糖燉蛋節 2024

發售日期：6月4日至6日

網上銷售時間：中午12:00至晚上11:59

店鋪銷售時間：中午12:00至晚上7:00

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