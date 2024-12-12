著數優惠｜Starbucks星巴克經典栗子燕麥奶咖啡系列回歸！ yuu會員專享優惠 使1蚊賺1分

秋冬時份，特別適合品嚐栗子的馥郁風味，從味蕾感受濃濃的節日幸福感。星巴克栗子燕麥奶咖啡系列將由於 12 月 12 日起於全線香港及澳門星巴克分店同步推出，飲品包括栗子燕麥奶咖啡、栗子燕麥奶咖啡星冰樂®等等，味道香濃。另外星巴克香港正式加盟 yuu，yuu 會員在星巴克分店消費即可「使 1 蚊賺 1 分」，享用完美食更可以賺取的 yuu 積分更可兌換更多獎賞，下文即睇詳情！

Starbucks栗子燕麥奶咖啡系列 栗子是秋冬季必吃的經典食材，星巴克栗子燕麥奶咖啡/ 咖啡星冰樂®/ 忌廉星冰樂®糅合燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風味每一口都是香濃秋季氣息。喜愛冰涼口感的顧客可選咖啡/忌廉星冰樂®基底的栗子燕麥奶咖啡星冰樂® / 栗子燕麥奶忌廉星冰樂®，同樣清爽滋味。

除了飲品，星巴克亦推出8款派對美食，由健康小食、開胃頭盤到豐富主食以及經典甜品，滿足大家派對時的飲食需求。當中包括紅苺蘋果乳酪杯、南瓜火雞片沙律配紅莓醬、薑餅人曲奇、 蘋果金寶批、聖誕馴鹿楓糖碧根果芝士蛋糕等，外型味道都滿載節日氣氛。

yuu會員專享優惠 星巴克正式加盟 yuu！即日起 yuu 會員在星巴克消費「使 1 蚊賺 1 分」，更可用 yuu 積分兌換獎賞，如 yuu 會員經星巴克香港應用程式或網站於 Starbucks® Rewards 賬戶綁定 yuu 賬戶，更可同時賺取 yuu 積分兼儲星巴克星星，盡賺雙重著數。 另外可憑 4,800 積分兌換星巴克指定中杯裝手調飲品一杯，及以 480 積分將星巴克含奶類飲品升級轉用燕麥奶/椰子奶，或額外添加一份特濃咖啡，折算後相等於 6 折優惠！每位會員可享用每個優惠一次，萬勿錯過。