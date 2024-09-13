「TASTE x FRESH新鮮生活」於黃大仙中心北館開設聯乘概念超市，帶來超過1,3000款本地及世界各地的全新產品及新鮮食材，當中包括超過2,000款全港獨家產品！為慶祝新店開幕，黃大仙概念店更推出「幸運大轉盤」活動及各種開幕優惠，大派各種優惠，想知詳情即睇內文了解！

黃大仙分店是區內的首間「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念店，選址黃大仙中心北館2樓，佔地近17,000呎，店內除了超過13,000款來自本地及世界各地的全新產品及新鮮食材，更有超過2,000款全港獨家產品外。

店內設計主打「現代中國風」，特意結合中式傳統美學及現代藝術風格，糅合如意花紋、祥雲圖案、中式盆景等元素，為顧客帶來煥然一新的感覺。 概念店同樣設有其他分店極受歡迎的海鮮、 鮮肉、蔬果、鮮花、麵包等專區並提供多種購物方案，包括網上訂購即日取貨、「Deliveroo 戶戶送」送遞服務、自助收銀機服務，以及新鮮食品專區可電子支付「即買即走」，為大家提供更貼心及一站式嶄新的購物享受。