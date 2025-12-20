著數優惠｜WeChat Pay聖誕深圳限時免費派鮑師傅 到訪南頭古城送$88電子優惠券

深圳是不少港人的聖誕首選地點。WeChat Pay HK聯同深圳各個旅遊熱點推出聖誕獎賞。12月24日至26日期間，港人到訪深圳領展中心城及南頭古城，完成指定動作，即可免費換領鮑師傅甜點或HK$88電子優惠券。即看下文！

活動期間， WeChat Pay HK與深圳領展中心城以「誕願美好，感恩相伴」為主題，向訪客派發人氣烘焙品牌鮑師傅甜點。用戶只須於商場內，以WeChat Pay HK消費滿HK$50，並向現場工作人員出示WeChat Pay HK交易紀錄，即可免費換領鮑師傅海苔小貝或栗子燒一盒四件！

到訪南頭古城 即送電子優惠券

深圳南頭古城保留了多座歷史建築及富有嶺南廣府建築風格的民居，加上部分民居被活化成文創空間和小店，絕對是文青必到之處。即日起至12月31日，WeChat Pay HK用戶到訪南頭古城，並以WeChat掃描推廣活動海報上的二維碼，即可獲得最多6張總值HK$70的內地消費連環獎賞，新用戶 (從未使用WeChat Pay HK在內地交易過的用戶) 更可額外獲得總值 HK$18的內地迎新獎賞。