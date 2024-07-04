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2024-07-04 10:00:00

著數優惠｜WeChat Pay HK X 7-Eleven限定獎賞 掃碼即送$10優惠券 新用戶額外送多$20

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著數優惠｜WeChat Pay HK X 7-Eleven限定獎賞 掃碼即送$10優惠券/新用戶額外送多$20

著數優惠｜WeChat Pay HK X 7-Eleven限定獎賞 掃碼即送$10優惠券/新用戶額外送多$20

WeChat Pay HK宣佈，即日起至2024730 (推廣期內)，攜手7-Eleven推出總值超過HK$50的獎賞，當中包括HK$10掃碼有禮優惠券券包及HK$20迎新獎賞、711HK$11專屬券，以及週日HK$10專屬券。即睇詳情！

WeChat Pay HK獎賞｜門店掃碼即賞HK$10優惠券  新用戶多送HK$20

所有WeChat Pay HK用戶只要使用微信/WeChat掃瞄7-Eleven門店內活動宣傳品二維碼，即可進入專屬活動頁面，並領取總值HK$10掃碼有禮優惠券券包，當中包括以下三張門店專屬電子現金券：

1. 一張HK$2門店專屬電子現金券，消費滿HK$10可使用

2. 一張HK$3門店專屬電子現金券，消費滿HK$30可使用

3. 一張HK$5門店專屬電子現金券，消費滿HK$100可使用

WeChat Pay HK新用戶 (從未使用WeChat Pay HK交易過的用戶)更可額外獲得總值HK$20的迎新現金券禮包，當中包括以下門店專屬電子現金券：

1. 兩張HK$10專屬電子現金券，消費滿HK$20可使用

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WeChat Pay HK X 7-Eleven限定獎賞

WeChat Pay HK X 7-Eleven限定獎賞

WeChat Pay HK獎賞｜ 711HK$11專屬券

2024711日早上7時起，所有WeChat Pay HK用戶只要使用微信/WeChat掃瞄7-Eleven門店內活動宣傳品二維碼，即可進入專屬活動頁面，並領取一張711HK$11專屬券，當天消費滿HK$70即可使用。

WeChat Pay HK獎賞｜週日HK$10專屬券

推廣期內的週日，所有WeChat Pay HK用戶只要使用微信/WeChat掃瞄7-Eleven門店內活動宣傳品二維碼，即可進入專屬活動頁面，並領取一張HK$10門店專屬電子現金券，消費滿HK80可使用。