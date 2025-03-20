蒙古航空夏季時刻表出爐 暑假一星期9班！香港直飛蒙古首都烏蘭巴托 即睇旅遊景點推介

春夏季是蒙古旅遊的最佳季節！MIAT蒙古航空宣布夏季時刻表，在3月及4月期間提供每星期6班香港直飛蒙古國首都烏蘭巴托的航班，而在暑假旺季7月及8月更會增至一星期9班，方便大家前往當地感受大草原風光！

蒙古人氣7日6夜深度遊行程推介

PAM Holidays代理香港直航至蒙古國首都烏蘭巴托的 MIAT蒙古航空，更提供7日6夜深度遊行程。景點包括南下至有 小戈壁 之稱，連綿達80公里的 Elsen Tasarkhai sand dunes，體驗騎駱駝漫遊沙漠，更會於周邊的 額吉湖(Ugii Lake) 欣賞日落。還會走訪元朝建國前的古都 哈拉和林 (簡稱和林)，以及於 托夫蒙古(Mongol Nomadic) 體驗遊牧、乳製品及演藝等最地道的蒙古生活文化。再到特勒吉國家公園(Terelj National Park) 探訪當地的哈薩克牧民家庭，以及在具最標誌性，達40米高的 成吉思汗騎馬像 打卡留念；回到烏蘭巴托，參觀藏傳佛教的 甘丹寺、博克多汗冬宮和城鎮廣場，讓大家看盡蒙古國今昔，沉浸式體驗天然、民生、宗教及權力歷史。