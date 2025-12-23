蓮香居旺角分店實測 俄羅斯美女任店員 即叫即蒸點心小食更別緻

話題老字號蓮香樓繼尖沙咀開24小時分店後，再進軍旺角開設優雅靚裝蓮香居，今日(12月23日)正式試業。每日開朝早六時，收凌晨12時。新店由少年食神Michael擔任顧問、組廚房班底，出品比其他兩間分店更別緻。

全場爆滿 旺角店佔地四千平方呎，採嶺南風格古色古香裝潢，配襯彩色海棠玻璃，透射陽光，散發典雅氛圍，又搜羅懷舊海報舊物作裝飾品。記者今日正午12時突擊新店，全場坐滿食客，以長者客佔多數，亦有中環店熟客專誠來試試。負責人透露由早上九時開始至記者下午一時半離開，一直有客人排隊等入座。



酒店點心部大佬主理點心 記者現場撞到少年食神Michael，他表示：「旺角新店無論裝潢還是出品都是upgrade版，有別於中環店及尖沙咀店，這間店沒有點心車，全部點心現點現做，即叫即蒸，食材新鮮，用新鮮豬肉製作，部分出品款式有一樣，亦有些不同。」他又提到自己把口奄尖、高要求，重金禮聘三位大有來頭的師傅坐鎮，分別主理點心、燒味、小菜。「點心部嚴師傅以前是帝苑酒店的點心部大佬；炒小菜的何師傅以前做南華會，整炸子雞好叻！」Michael又話專誠找來身型高佻的俄羅斯美女模特兒駐店擔任店員，給大家耳目一新的驚喜。

特製斑蘭皮蝦肉腸粉 蓮香代言人修哥至愛吃京皮叉燒包，叉燒餡與蜜汁味道新鮮，包身鬆軟。懷舊點心鵪鶉蛋燒賣，特意加上黑魚子點綴，增添尊貴感。薑汁雞包仔餡料換上蝦肉，葉子造型更別緻。新派點心除了餃子造型黑椒和牛酥之外，亦有斑蘭流沙奶黃包，斑蘭包釀了流沙奶黃餡，一清一濃配搭得宜。有趣之處是為了配合新店以綠色為主色，特別構思綠色斑蘭點心，包括斑蘭包、斑蘭汁皮蝦肉腸粉、以西洋菜蓉一齊煲的綠色西洋菜煲鴨腎湯。整體即蒸點心需要略等，味道口感比點心車的點心更新鮮。

燒味推介甘香五層肉 燒味頭號推介甘香五層肉，燒肉肥瘦層層分明，入口夠甘香。小食煙熏雞翼肉嫩多汁；與松露煙熏蛋一樣具煙熏香。Michael試業前相約一眾藝人好友，包括陳煒、陳展鵬、沈震軒、李彩華等來試菜，率先打卡。最後提一提大家，旺角店午市不設訂座，只接受walk in，人齊入座；晚市則可預先訂位。

蓮香居 地址：旺角西洋菜南街218-220號生發大廈3樓

查詢電話：2388 6321 / WhatsaApp 6697 6568

營業時間：早上6時至晚上12時 早茶長者優惠：憑長者咭或樂悠咭在上午9時45分完成結帳並離座，只需$2茶錢及免加一。

