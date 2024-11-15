蔬菜保存期延長方法 蘿蔔、洋蔥放入雪櫃易變壞

上次與大家分享過 那類菜存放期比較長 ，今次就教教大家如何延長蔬菜的保鮮期，為蔬菜保鮮「凍齡」，原來不同蔬菜的保存方法都不一樣，部分更不可以放入雪櫃，否則更易變壞！

方法1 ： 先向葉片噴水，然後用報紙包起來，以直立的姿勢，莖部朝下放入雪櫃蔬果格，就可以有效的延長保存時間。

方法2 ： 可以把廚房紙巾沾濕後將葉菜包住，再放入冰箱冷藏，也可以減緩水份散失。

方法3：

步驟1

從市場買回來後，取下蔬菜上的橡筋或束帶，防止長期紮爛蔬菜；亦不要沖洗及切菜，以免加快變壞速度。之後直接用廚房紙或報紙將葉菜捲起。

步驟2

接著把菜放進膠袋內，根部方向朝向袋底，菜頭向袋的開封位置。

步驟3

膠袋打結，但要預留一點小縫隙，令葉菜不會被「侷住」，此舉可以延長葉菜的保存期限。

步驟4

順著葉菜的生長方向擺放，以直立的方式放入蔬果格中。同昤為了不要擠壓到葉菜，如果蔬果格空間不夠高，可稍微斜放。