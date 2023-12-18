藝境遊 ECO ART WALK 2024 慈善步行籌款 10間ECO藝。店 × 10 位藝術家 × 10種藝術遊蹤

臨近年尾，回想一下今年有沒有做過什麼有意義的事？現在機會來了！馬上報名參加來年舉行的慈善步行籌款活動，一起回饋社會。由 ECO ARTS MEDIA（藝境媒體）舉辦的《藝境遊 ECO ART WALK 2024》（下稱：ECO ART WALK）獲 GRANA 全力支持，將於2024年1月13日舉行。ECO ART WALK 是香港首個集結本地藝術、環保理念及寵物友善於一身的慈善步行籌款活動。ECO ART WALK 以「城市漫步」的方式去籌款，受惠機構分別為救狗之家、樂餉社及藝穗會，以維護狗隻及寵物權益、解決本地剩食問題與及支援本土藝文創作及表演事業。

社區移動藝術館 聯乘10個本地藝術單位

ECO ART WALK 將會聯乘 10 個本地藝術單位進行這次富有意義的籌款活動，藝術單位包括含蓄、周小 某、黎曉蓉、蕭文潔、蘇嘉慧、三火、青花工作室、Gaby Teresa、JUM以及新晉音樂組合 Kowloon K。一 眾藝術創作者將以「社區移動藝術館」的策展形式，在中西區的 10 間店舖內展現各種環保藝術作品。活動 當日亦設有太平山街社區散步團，由《香港散步學》作者黃宇軒博士帶大家遊走太平山街社區，以城市研 究學的角度帶引大家了解該區獨有的文藝特色及城市空間。我們邀請了樂隊 Kowloon K 及其他本地新晉 樂隊到場演出，於步行活動結束後，將於藝穗會奶庫舉行慈善音樂會，務求以充滿玩味的音樂為活動劃 下句點。

ECO ART WALK 相信「藝術」、「寵物同行」、「回饋社會」與「延續可持續生活方式」可以並存，因此舉辦是 次活動召集大眾以「行動者」的角色參與，身體力行為保護環境與動物出一分力。活動亦希望將藝術帶入 社區，透過小店與本地藝術家的合作建立社群，推廣本地藝術，同時讓大眾體驗可持續消費和環保生活 模式，一同建立文化多樣、可持續的美好未來。