藝境遊 ECO ART WALK 2024 慈善步行籌款 10間ECO藝。店 × 10 位藝術家 × 10種藝術遊蹤

臨近年尾，回想一下今年有沒有做過什麼有意義的事？現在機會來了！馬上報名參加來年舉行的慈善步行籌款活動，一起回饋社會。由 ECO ARTS MEDIA（藝境媒體）舉辦的《藝境遊 ECO ART WALK 2024》（下稱：ECO ART WALK）獲 GRANA 全力支持，將於2024年1月13日舉行。ECO ART WALK 是香港首個集結本地藝術、環保理念及寵物友善於一身的慈善步行籌款活動。ECO ART WALK 以「城市漫步」的方式去籌款，受惠機構分別為救狗之家、樂餉社及藝穗會，以維護狗隻及寵物權益、解決本地剩食問題與及支援本土藝文創作及表演事業。
社區移動藝術館 聯乘10個本地藝術單位
ECO ART WALK 將會聯乘 10 個本地藝術單位進行這次富有意義的籌款活動，藝術單位包括含蓄、周小 某、黎曉蓉、蕭文潔、蘇嘉慧、三火、青花工作室、Gaby Teresa、JUM以及新晉音樂組合 Kowloon K。一 眾藝術創作者將以「社區移動藝術館」的策展形式，在中西區的 10 間店舖內展現各種環保藝術作品。活動 當日亦設有太平山街社區散步團，由《香港散步學》作者黃宇軒博士帶大家遊走太平山街社區，以城市研 究學的角度帶引大家了解該區獨有的文藝特色及城市空間。我們邀請了樂隊 Kowloon K 及其他本地新晉 樂隊到場演出，於步行活動結束後，將於藝穗會奶庫舉行慈善音樂會，務求以充滿玩味的音樂為活動劃 下句點。
ECO ART WALK 相信「藝術」、「寵物同行」、「回饋社會」與「延續可持續生活方式」可以並存，因此舉辦是 次活動召集大眾以「行動者」的角色參與，身體力行為保護環境與動物出一分力。活動亦希望將藝術帶入 社區，透過小店與本地藝術家的合作建立社群，推廣本地藝術，同時讓大眾體驗可持續消費和環保生活 模式，一同建立文化多樣、可持續的美好未來。
ECO ART WALK 慈善音樂會由本地樂隊表演作句點
ECO ART WALK 步行活動結束後，將移師到藝穗會奶庫進行慈善音樂會，且邀請到本地著名新晉樂隊 Kowloon K 作慈善音樂會的主要表演嘉賓。他們將會演唱包括〈No Way〉、〈有邊個想做廢青〉、〈活得太認 真了吧〉等多首熱門歌曲。在充滿文化氣息的藝穗會中，配合各樂隊獨特多變的音樂表演，讓觀眾獲得視 覺和聽覺的雙重享受，且為全日 ECO ART WALK 活動劃上句號。為支持本土藝文創作及表演活動，我們 將音樂會部分得益捐贈予藝穗會。
《藝境遊ECO ART WALK 2024》門票種類
標準票 A：藝境遊步行籌款 + 慈善音樂會 HK$588
標準票 B：藝境遊步行籌款 HK$388
標準票 C：慈善音樂會 + 捐款 HK$288
特惠門票*：藝境遊步行籌款 HK$288
PET-A-HOOD 毛孩專屬票**：藝境遊步行籌款 + 毛孩專屬紀念品 HK$338
*特惠票可供以下人士購買：7歲至11歲小童、全日制學生、60 歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料 者）與綜合社會保障援助受助人。6歲或以下小童免費入場（監護人須持有有效的標準門票入場）。
每位參加者可獲得總值超過$500的紀念品，內容包括：
● ECO ART WALK X GRANA 帆布袋乙個
● 10 間ECO 藝。店 的精美紀念品
● Furry Green 及 Retrovert 購物券
● #INVISIBLEPOOBAG 寵物便便袋
● Carbon Wallet 新用戶可獲免費港鐵車票
● **PET-A-HOOD 寵物圍巾 （只限PET-A-HOOD毛孩專屬票種附送）
《藝境遊ECO ART WALK 2024》
日期： 2024年1月13日（星期六）
時間： 上午11:00 至下午7:00
地點： 香港中西區 10 間店舖
活動網站： https://www.actiy.co/eco-art-walk/
活動日程表： https://www.actiy.co/eco-art-walk/time-table/
《藝境遊ECO ART WALK 2024》慈善音樂會
日期： 2024年1月13日 （星期六）
時間： 下午7:30至9:30
地點： 藝穗會奶庫 (中環下亞厘畢道2號)
表演嘉賓： Kowloon K