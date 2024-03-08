藝術三月｜《俠之大者–金庸百年誕辰紀念》雕塑家任哲創作10尊金庸小說角色人物 致敬金庸不朽百年

2024年是金庸先生的百年誕辰。「有華人的地方，就有金庸的武俠」，金庸先生一生共創作了15部武俠小說，塑造了超過1400位人物，作品以14種不同的語言在全世界售出超過1億冊。金庸先生的作品具有深刻的人文、社會及藝術價值，深受廣大讀者的喜愛，對全球文壇的影響深遠，永載中國文學乃至世界文學經典史冊。 活動主題「俠之大者」一詞出自《神鵰俠侶》郭靖對楊過的一番寄語，當中提及：「為國為民，俠之大者」。這是金庸先生筆下衆多英雄豪傑的真實寫照，亦是他們内心的執著追求。 俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念開幕典禮 2024年3月15日（農曆二月初六）是金庸先生百年誕辰之日。值此紀念日，《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動將於香港中環愛丁堡廣場舉行開幕典禮，盛大開啟為期六個月的一系列博物館及公共藝術展覽活動，並聯動香港國際機場、旅遊和文化地標等空間，帶領天下「俠士」重溫武俠經典，致敬金庸先生不朽百年。本次活動將融合文化、藝術、創意、傳承、教育於一身，打造香港獨有的文化IP，說好香港故事。

跨界合作打造香港獨有的文化 IP 《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動透過與本地多位創意專才的跨界合作，將金庸先生筆下的武俠一一呈現眼前，打造香港獨有的文化IP，積極推動文化藝術及創意業界產業化的長遠及可持續發展。活動將與本地、內地、海外旅遊協會合作，吸引內地及海外旅客到訪香港，推動本港旅遊及經濟發展。香港是金庸武俠小說的故鄉，亦是東西方文化的交匯之地，活動與多個內地及海外機構和外國駐香港各領事館合作舉辦不同的文藝互動體驗，宣揚金庸的小說及其所承載的深厚中華文化底蘊，說好香港故事、促進中外文化藝術交流。金庸先生的小說作品陪伴著一代代香港人的成長，是次活動期望能勾起香港人的集體回憶，並引領年輕一代傳承文學經典及金庸先生的俠義之心。