香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」

海港城今次邀請到著名法國藝術家 Camille Walala 於 3 月 21 日至 4 月 21 日舉辦「Planet Walala @海港城」彩色公共藝術企劃,帶來三大項目包括兩個大型藝術裝置以及個人藝術展,以不同形式與公眾互動。飽覽維多利亞港兩岸景緻的海運觀點將會展出常設裝置 — 香港首個城市標誌「Now You See ItNow You Don’t」,為市民及旅客帶來藝術打卡新地標,同期設置Camille首個戶外迷宮藝術裝置「AMAZE」,讓大家進內探索遊玩或享受悠閒時刻。Camille 亦會於海港城美術館舉辦香港首個個人藝術展覽「Metropolis」,為大家展示色彩的魅力。此外,海港城更會舉辦一連串藝術活動,讓大家一同參與藝術、享受藝術!

香港首個城市標誌 — 全新藝術地標及旅遊打卡點

世界多個旅遊城市都有巨型地名標誌,例如首爾的「I Seoul U」、多倫多的「TORONTO」以及荷里活的 「HOLLYWOOD」等,供遊人打卡留念,記錄旅程片刻。今次海港城特意邀請 Camille Walala 設計香港首個 城市標誌「Now You See It Now You Don’t」,以外國遊客的身份、藝術家的角度、設計師的目光,勾劃出 她眼中香港的輪廓。「HONG KONG」城市標誌高 3 米、闊 6.5 米,採用維港的海藍色為主調,高低錯落的 雕塑字母有如排列得密密麻麻的高樓大廈,更融入建築特色如紙皮石等,多角度呼應香港的城市景觀。

啟發自 George Rousse 的光學藝術作品,Camille 在設計城市標誌時採用了擠壓變形(anamorphic)的手 法,只有當觀賞者站在特定角度及距離,方可看到「HONG KONG」字眼,因此命名為「Now You See It Now You Don’t」。

香港城市標誌「Now You See It Now You Don’t」

日期:2024 年 3 月 21 日起展出

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:海港城海運觀點