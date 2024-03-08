藝術三月｜藝術有嘉「香港植物拼圖工作坊」 探討環境保護議題 加強家庭及社會凝聚力

向來致力推動藝術普及化的社會企業「藝術有嘉」將於2023年12月至2024年8月期間舉辦「擁抱大自然 擁抱下一代」展覽暨社區藝術計劃。作為「立志闖里程」計劃的服務伙伴機構，「藝術有嘉」舉辦是次計劃由「置地公司‧家基金」贊助，將涵蓋教育課程、社交聯繫、家庭關係及職志發展，期望透過一系列社區藝術工作坊及相關活動，讓居住於油尖旺及深水埗區基層兒童及青少年以輕鬆有趣的方式接觸藝術，透過藝術教育與創作，擴展視野和生活體驗，同時探討環境保護的議題，啟迪他們的成長與發展，並加強家庭及社會的凝聚力。