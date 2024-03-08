藝術三月｜藝術有嘉「香港植物拼圖工作坊」 探討環境保護議題 加強家庭及社會凝聚力

向來致力推動藝術普及化的社會企業「藝術有嘉」將於2023年12月至2024年8月期間舉辦「擁抱大自然 擁抱下一代」展覽暨社區藝術計劃。作為「立志闖里程」計劃的服務伙伴機構，「藝術有嘉」舉辦是次計劃由「置地公司‧家基金」贊助，將涵蓋教育課程、社交聯繫、家庭關係及職志發展，期望透過一系列社區藝術工作坊及相關活動，讓居住於油尖旺及深水埗區基層兒童及青少年以輕鬆有趣的方式接觸藝術，透過藝術教育與創作，擴展視野和生活體驗，同時探討環境保護的議題，啟迪他們的成長與發展，並加強家庭及社會的凝聚力。
完成作品將於「擁抱大自然 擁抱下一代」展覽展出
社企「藝術有嘉」由國際當代著名雕塑家楊嘉美（May Yeung）於2018年創立，旨在連結本地慈善組織和企業，讓藝術普及至社會不同階層，推廣社會共融及激發文化交流，同時鼓勵兒童及青少年擁抱正向人生。由創立至今，「藝術有嘉」已與近70家非牟利機構及團體合作，舉辦逾73個藝術教育計劃，受惠的兒童及青少年人數達82,000人。「擁抱大自然 擁抱下一代」展覽暨社區藝術計劃──香港植物拼圖工作坊將選用特別為兒童、青少年及家庭設計的2D及3D香港植物拼圖組合，展現油尖旺及深水埗區的代表性植物。完成作品將於2024年7月「擁抱大自然 擁抱下一代」展覽上展出。
藝術有嘉「香港植物拼圖工作坊」
日期：2024年3月9日 （星期六）
時間：下午3:00-4:30
地點：香港美孚饒宗頤文化館
費用：全免
人數：50 (先到先得，額滿即止)