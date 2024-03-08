藝術三月｜記者率先曝光港大饒宗頤學術館及內藏珍貴展品 學術館更首次指定周末特別開放

國學大師饒宗頤教授（1917-2018）長年深耕大灣區內的歷史文化研究，享譽盛名。由香港大學饒宗頤學術館、香港浸會大學饒宗頤國學院、 香港城市大學專業進修學院合辦，饒宗頤學術館之友、饒宗頤文化館、香港浸會大學 孫少文伉儷人文中國研究所、饒學聯匯及饒學研究基金協辦的第二屆「饒宗頤的故事」學生比賽載譽歸來，誠邀香港或澳門全日制中學生和全日制大專院校學生參加，透過認識饒教授的人生故事，了解香港孕育出國學大師，同時鼓勵年輕人從饒公的大灣區足跡探索和認識中國傳統文化。 「饒宗頤的故事」學生比賽現正進行 國學大師饒宗頤從事學術研究和教學工作超過七十年，亦曾於海內外各地的國家級博 物館或藝術館舉行個展。饒教授的學藝成就與大灣區的文化教育發展與交流息息相關，他一直描繪灣區內的名物勝景，是大灣區的文化開路人，大灣區各個城市均有饒教授的學術、藝術和教育足跡。第二屆「饒宗頤的故事」學生比賽現正進行，主題為「桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區」，目的是鼓勵年輕人認識饒公在學術、藝術、教育和中西文化交流；推動年青人 了解饒宗頤教授與大灣區的故事；鼓勵年青人發揮創意思維，探索和欣賞中國傳統文化。

「饒宗頤的故事」學生比賽現正進行 國學大師饒宗頤從事學術研究和教學工作超過七十年，亦曾於海內外各地的國家級博 物館或藝術館舉行個展。饒教授的學藝成就與大灣區的文化教育發展與交流息息相關，他一直描繪灣區內的名物勝景，是大灣區的文化開路人，大灣區各個城市均有饒教授的學術、藝術和教育足跡。第二屆「饒宗頤的故事」學生比賽現正進行，主題為「桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區」，目的是鼓勵年輕人認識饒公在學術、藝術、教育和中西文化交流；推動年青人了解饒宗頤教授與大灣區的故事；鼓勵年青人發揮創意思維，探索和欣賞中國傳統文化。 館長李焯芬教授鼓勵年輕人認識饒公與大灣區故事 香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬教授在港大饒宗頤學術館兼新春午宴上致辭表示：「饒宗頤教授是一個傳奇人物，一生跨越兩個世紀，經歷新中國的百年鉅變；足跡遍 佈亞洲、歐洲、美洲、澳洲各地。饒公的學術研究範圍非常廣博，至今已出版學術著作數十部，論文近千篇，為後學開拓不少研究領域與路向。我們希望通過『饒宗頤的故事』學生比賽，鼓勵年輕人認識饒公與大灣區的故事，了解香港如何成就一位國學大師。」 參賽學生必須自行搜集資料，亦可參與由主辦單位舉辦的相關講座和活動，以蒐集和認識饒教授的故事。參賽學校也可透過相關的學術、藝術機構之網站或出版刊物蒐集有關資料。參賽作品種類多元，包括現代文(小說、散文、記敘文、議論文等)、古文、詩歌，或以視覺藝術和表演藝術形式呈現，如繪畫、雕刻、塑像、攝影、手工藝，以及文學藝術、音樂藝術、數碼藝術、建築藝術、戲曲創作、舞蹈表演等。