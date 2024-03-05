藝術三月｜香港康得思酒店聯同藝術家THE FRENCH GIRL呈獻「藝術之旅 2024」x THE SHINING HEART展覽

為慶祝藝術三月，香港康得思酒店與法國藝術家 Caroline Tronel (「THE FRENCH GIRL」）聯手合作，透過作品傳遞愛、正能量以及非凡創意，鼓勵人們互相聯繫，激發想像及活力。香港康得思酒店，不僅為住客提供奢華愜意的住宿服務，更致力透過「藝術之旅」展覽計劃將住宿體驗及藝術完美融合，為才華洋溢的藝術家提供展示作品的機會，打造極富藝術氣息的環境。

在展覽期間，香港康得思酒店將被打造成一個藝術廊。THE FRENCH GIRL 的標誌性 THE SHINING HEART，將由酒店地下作為起點延伸，散落至人來人往的大堂樓層、位於 36 層視野開揚的貴賓會，直至頂層游泳池作為終點。這種沉浸式的藝術體驗將讓賓客眼前一亮，營造獨特的氛圍。

為令賓客的體驗更豐富，香港康得思酒店更精心設計了打卡裝置，賓客可步入裝置拍照，成為 THE FRENCH GIRL 的作品之一，再與親朋好友分享這個難忘的時刻。香港康得思酒店更為酒店住客免費送上是次展覽主題的明信片，明信片以 THE SHINING HEART 浮動於香港壯麗的城市景觀作為設計，賓客可將明信片寄至世界各地，由香港將愛意及正能量傳遞至全球每一個角落，寓意身處何地都能連結身在遠方的人。

一場慶祝活動絕不能缺少公眾的參與，Caroline 特意在酒店的不同地方隱藏五顆以康得思品牌顏色—橙色的 THE SHINING HEART，誠邀賓客參加「尋找隱藏愛心」遊戲。賓客需找出隱藏於酒店內的橙色愛心，成功完成的挑戰者即有機會贏得酒店知名糕點總廚 Roy Ma 特別設計的特別版 THE SHINING HEART 蛋糕。

Caroline 在成為藝術家前曾是一名調香師，這個特別版 THE SHINING HEART 蛋糕正正展示了她的 創造力。蛋糕以 Caroline 的標誌圖案設計的酥脆馬卡龍成為亮點，並融入了她最喜歡的柚子與蜂蜜 香氣，象徵幸福、清新與活力，是與身邊摯愛分享喜悅的完美選項。特別版 THE SHINING HEART 蛋糕亦會於酒店 The Place 餅店 — Goodies Shop（L 樓層）限量發售。