藝術三月｜AIRSIDE舉辦ANCHORBALL大中華區首個裝置展覽 推特別版5米高巨型塑/尋蛋挑戰/手作嘉年華

為響應「藝術三月」，一直致力將文化藝術帶進生活的南豐集團啟德旗艦商場AIRSIDE，邀請到美國當代藝術家Ken Kelleher（Anchorball）於即日起至5月5日，舉辦大中華區首個主題裝置展覽。適逢復活節，展覽結合啟德機場元素的AIRSIDE特別版Starhopper以及QuantumLeap兩大經典兔兔角色領軍，化身5米高巨型充氣雕塑，震撼登場，為AIRSIDE的藝術月與復活節掀起序幕。Anchorball的其他標誌性創作，包括「The Fuzz」與「Monstrous Marvels」系列的一眾可愛怪獸，會於商場中庭集合，打造「AIRSIDE星際怪獸樂園」，於互動投影裝置、自拍館、夾公仔機等四大區域與大家見面，帶大家進入藝術家的創意樂園。同期更有期間限定店，發售香港獨家造型產品，以及由大受歡迎的Honbo主理的特色美食車推出以角色為靈感的美食，將藝術與歡樂帶回家。

美國當代藝術家 Ken Kelleher 不斷突破 以 AI 挑戰雕塑與藝術界限

於國際間享負盛名，在社交媒體有超過50萬粉絲的美國藝術家Anchorball，以大型充氣雕塑和數碼藝術聞名，作品被各地收藏家及藝術愛好者追捧，遍佈全球。其雕塑創作打破傳統界限，以數碼科技結合AI，探索不同物件與形態，成為作品新風，當中以不同經典卡通角色為靈感，如米奇老鼠、唐老鴨、多啦A夢、Hello Kitty等創作的作品，尤其吸引眼球。其作品幽默好玩，同時強烈震撼，雅俗共賞。Ken Kelleher今次為AIRSIDE以及香港帶來一系列經典創作角色，其中星際兔子Starhopper更會加入啟德機場元素，以前所未見的AIRSIDE特別版與大家見面，成為藝術三月以及復活節最令人期待的重要作品！

經典角色 QuantumLeap 與 AIRSIDE 特別版 Starhopper 化身 5 米高充氣雕塑

Anchorball以無限想像力創作出星際超能力兔子小隊「Sky Bunnis」，拯救面臨危機的銀河系。今年三月，小隊成員包括可以瞬間轉移穿越浩瀚宇宙的Starhopper，以及擁有量子領域無限力、能夠隱形的QuantumLeap，將會化身成為5米高的充氣雕塑，來到AIRSIDE的地下露天廣場及6樓空中花園，展開地球探險之旅。巨型Starhopper會坐鎮AIRSIDE地下露天廣場，並將啟德機場元素融入自己的航空服裝之中，化身成為香港版特別造型充氣雕塑，勢成AIRSIDE藝術月的焦點作品。同樣化身為5米高充氣雕塑的QuantumLeap則聳立於AIRSIDE的6樓空中花園，大家可一邊眺望啟德維港景緻，一邊與QuantumLeap在壯麗美景前合照，效果震撼。