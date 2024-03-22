藝術三月｜AIRSIDE舉辦ANCHORBALL大中華區首個裝置展覽 推特別版5米高巨型塑/尋蛋挑戰/手作嘉年華

為響應「藝術三月」，一直致力將文化藝術帶進生活的南豐集團啟德旗艦商場AIRSIDE，邀請到美國當代藝術家Ken Kelleher（Anchorball）於即日起至5月5日，舉辦大中華區首個主題裝置展覽。適逢復活節，展覽結合啟德機場元素的AIRSIDE特別版Starhopper以及QuantumLeap兩大經典兔兔角色領軍，化身5米高巨型充氣雕塑，震撼登場，為AIRSIDE的藝術月與復活節掀起序幕。Anchorball的其他標誌性創作，包括「The Fuzz」與「Monstrous Marvels」系列的一眾可愛怪獸，會於商場中庭集合，打造「AIRSIDE星際怪獸樂園」，於互動投影裝置、自拍館、夾公仔機等四大區域與大家見面，帶大家進入藝術家的創意樂園。同期更有期間限定店，發售香港獨家造型產品，以及由大受歡迎的Honbo主理的特色美食車推出以角色為靈感的美食，將藝術與歡樂帶回家。
美國當代藝術家Ken Kelleher不斷突破 以AI挑戰雕塑與藝術界限
於國際間享負盛名，在社交媒體有超過50萬粉絲的美國藝術家Anchorball，以大型充氣雕塑和數碼藝術聞名，作品被各地收藏家及藝術愛好者追捧，遍佈全球。其雕塑創作打破傳統界限，以數碼科技結合AI，探索不同物件與形態，成為作品新風，當中以不同經典卡通角色為靈感，如米奇老鼠、唐老鴨、多啦A夢、Hello Kitty等創作的作品，尤其吸引眼球。其作品幽默好玩，同時強烈震撼，雅俗共賞。Ken Kelleher今次為AIRSIDE以及香港帶來一系列經典創作角色，其中星際兔子Starhopper更會加入啟德機場元素，以前所未見的AIRSIDE特別版與大家見面，成為藝術三月以及復活節最令人期待的重要作品！
經典角色QuantumLeap與AIRSIDE特別版Starhopper化身5米高充氣雕塑
Anchorball以無限想像力創作出星際超能力兔子小隊「Sky Bunnis」，拯救面臨危機的銀河系。今年三月，小隊成員包括可以瞬間轉移穿越浩瀚宇宙的Starhopper，以及擁有量子領域無限力、能夠隱形的QuantumLeap，將會化身成為5米高的充氣雕塑，來到AIRSIDE的地下露天廣場及6樓空中花園，展開地球探險之旅。巨型Starhopper會坐鎮AIRSIDE地下露天廣場，並將啟德機場元素融入自己的航空服裝之中，化身成為香港版特別造型充氣雕塑，勢成AIRSIDE藝術月的焦點作品。同樣化身為5米高充氣雕塑的QuantumLeap則聳立於AIRSIDE的6樓空中花園，大家可一邊眺望啟德維港景緻，一邊與QuantumLeap在壯麗美景前合照，效果震撼。
色彩繽紛「AIRSIDE星際怪獸樂園」登陸AIRSIDE中庭
Anchorball所創造的「Kozmik Playground」宇宙樂園中，存在着不同的可愛怪獸，雖性格迥異，卻能夠在「AIRSIDE星際怪獸樂園」中和諧共存，形成獨特而多元的怪獸世界。「AIRSIDE星際怪獸樂園」中有3米至4米高的充氣「Monstrous Marvels」系列怪獸，將會以搞鬼有趣的動作表情迎接大家，你可以走進「奇趣幻影空間」，角色們更會模仿你的舞步動作，與你一同起舞！想與家人朋友留住與怪獸們的趣味一刻，就要來到「怪誕自拍館」，以怪獸主題相紙，拍下開心時光。
毛茸茸及親和力十足的「The Fuzz」系列怪獸將於「繽紛氹氹轉」，發放最歡欣的氣氛；想將歡樂帶回家，可以到「毛茸茸夾公仔機」以實力加運氣作賭注，將兩款可愛毛公仔「Blue Wuzzle Fuzz」及「Purple Hazy Fuzz」帶回家中。最後，別錯過「趣怪哈哈鏡」，怪獸們變身成為不同造型的哈哈鏡，讓你和家人朋友開懷笑一番！快來星際怪獸樂園，開展奇妙冒險之旅！
「怪獸快閃店」發售香港獨家產品
想將怪獸們營造的歡樂感覺帶回家中，記得到「怪獸快閃店」選購怪獸主題造型產品，包括T-Shirt、毛公仔、手提袋、襟針和襪子。「怪獸快閃店」所有產品都是為這次活動獨家設計，別具紀念價值！
特設4大復活節活動
另外，AIRSIDE更為復活節特設的4個活動，邀請大家全情投入怪獸宇宙樂園狂歡想像之中：「彩蛋驚喜」在AIRSIDE尋找彩蛋領取多個商戶禮遇及「尋蛋歷險」挑戰任務，贏取怪獸襟針及毛公仔；「手作嘉年華」一系列工作坊製作獨一無二的怪獸復活蛋、蛋殼陶瓷匙扣及鬼口水，為復活節添加創意與玩味；保誠冠名贊助「毛孩復活蛋Pawty」有近40個寵物主題攤檔和可愛打卡位供拍照留念。AIRSIDE更將推出「春季購物禮遇」，消費滿指定金額即可換領電子優惠券、Bouncetopia by Kiztopia入場門票、Anchorball™ x AIRSIDE The Fuzz 手提袋等獨家獎賞，為大家帶來充滿歡樂的復活節。