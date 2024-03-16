藝術三月｜Art Central 2024大華銀行藝術空間 推邱榮豐作品《山外山》/亞洲藝術作品展/水墨藝術工作坊

作為Art Central首席合作伙伴，大華銀行將於展會內的「大華銀行藝術空間」首度展出由該行委託香港藝術家邱榮豐進行創作的互動水墨藝術裝置《山外山》。這組循環山水的裝置藝術讓觀眾透過裝置與空間的互動，感受污染對人類和生態的影響，喚起觀眾與大自然之間的感通。

促進中國與東盟之間的文化藝術交流

作爲Art Central的長期合作伙伴和亞洲領先的藝術支持機構，大華銀行致力於培育藝術人才，並展示香港及區內藝術家的作品。爲促進中國内地、香港及東盟地區之間的藝術交流，「大華銀行藝術空間」將呈獻「2023年大華銀行年度水墨藝術大獎得獎展」以及「大華銀行年度繪畫比賽展覽」；來自香港及中國内地的「2023年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品，以及由印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南的「大華銀行年度繪畫比賽」得獎者所創作的作品將於場內展出。