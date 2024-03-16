藝術三月｜Art Central 2024大華銀行藝術空間 推邱榮豐作品《山外山》/亞洲藝術作品展/水墨藝術工作坊

作為Art Central首席合作伙伴，大華銀行將於展會內的「大華銀行藝術空間」首度展出由該行委託香港藝術家邱榮豐進行創作的互動水墨藝術裝置《山外山》。這組循環山水的裝置藝術讓觀眾透過裝置與空間的互動，感受污染對人類和生態的影響，喚起觀眾與大自然之間的感通。
促進中國與東盟之間的文化藝術交流
作爲Art Central的長期合作伙伴和亞洲領先的藝術支持機構，大華銀行致力於培育藝術人才，並展示香港及區內藝術家的作品。爲促進中國内地、香港及東盟地區之間的藝術交流，「大華銀行藝術空間」將呈獻「2023年大華銀行年度水墨藝術大獎得獎展」以及「大華銀行年度繪畫比賽展覽」；來自香港及中國内地的「2023年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品，以及由印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南的「大華銀行年度繪畫比賽」得獎者所創作的作品將於場內展出。
大華銀行水墨藝術工作坊
此外，「大華銀行藝術空間」時呈呈獻「大華銀行水墨藝術工作坊」，多位著名藝術家包括韓雁婷、吳觀麟、邱榮豐和容子敏將帶領參加者學習不時的水墨藝術類型，包括抽象水墨、傳統和現代中國水墨、以及實驗水墨。 工作坊歡迎公眾報名參加，報名費爲每人每節工作坊港幣100元，兒童及長者可享折扣優惠。「大華銀行水墨藝 術工作坊」的收益將撥捐本地註冊慈善團體大華銀行「藝‧坊」，用作支援本地弱勢社群認識和接觸藝術，並促 進本地藝術教育的工作。工作坊需預先登記。
藝術對談探索水墨的力量
展會期間，大華銀行將於2024年3月31日(星期日)，下午2時至3時半於Art Central場內舉行「跨越界限：水墨藝術連繫亞洲文化」對談，屆呈由兩位資深博物館專家和藝術界領袖郭建超及孟淑娟擔任嘉賓，探討水墨藝術如何成為不時亞洲社群之間的文化溝通橋樑，以及人類文化、文明和共時經驗之間的重要交匯點。歡迎觀眾參與講座，了解水墨藝術這一持久而充滿活力的藝術媒介當中的魅力，以及水墨藝術如何在過去、現在和未來塑造亞洲文化身份，並促進社群的相互理解。