藝術三月｜Henderson Arts @ Central 聯乘10名藝術家推動藝術發展

恒基兆業地產多年來積極支持香港當代藝術發展，鼓勵大眾發揮創意，推動社會創新。集團今年舉辦Henderson Arts @ Central藝術活動，響應三月多場藝術盛事，聯同10名國際及本地藝術家在旗下多個中環地標建築舉辦連串藝術活動，包括以中環新地標The Henderson為靈感的「聚光：傳承到未來」展覽、位於中環新海濱三號項目、全長220米的戶外藝術圍板「Realising Central Cityscapes」，以及聯同六間國際畫廊在集團藝術地標建築H Queen’s舉行多場展覽，以藝術連繫社區，支持香港發展為「中外文化藝術交流中 心」。

The Henderson 「聚光：傳承到未來」 由舉世知名的扎哈・哈迪德建築事務所設計、結合藝術、創新和可持續發展元素的 The Henderson 已成 為中環新地標，集團現於中環另一地標建築 H Queen’s 舉行藝術展覽「聚光：傳承到未來」，八位不同 國籍的女性藝術家以 The Henderson及扎哈・哈迪德建築事務所的啟發性設計作靈感，展現建築大師Zaha Hadid在藝術、設計和建築上追求的創新突破，創作出視覺藝術、雕塑、數碼裝置與流動影像作品，展現光影、物質與動態的相互交織。 日期：即日起至4月6日

地點：中環皇后大道中80號H Queen’s地下 時間：早上11時至晚上8時 費用：免費開放予公眾參觀(毋須預約)

中環新海濱三號項目「 Realising Central Cityscapes 」 恒基地產一直致力支持和培育本地年青藝術家，除了提供免費藝術工作空間、設立藝術大獎並給予資金支援外，亦不時與新晉藝術家合作，讓他們在不同平台展現才華。集團另一矚目國際級地標──中環新海濱三號項目，將引領未來中環。今次聯乘兩位充滿熱情及潛力的本地年青藝術家，分別為城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀，她們利用全新創作的畫作，將項目圍板化為藝術長廊，以藝術點綴城市空間。全長220米的藝術長廊加入多個香港特色元素，除了大自然景觀，更畫上香港多個地標建築，包括The Henderson、中環新海濱三號項目、國際金融中心(ifc)、太平山、終審法院大樓、天星碼頭等，以鮮明的筆觸及創意展現香港國際城市的獨有魅力，將藝術文化體驗融入中環和海濱長廊之中。