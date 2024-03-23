藝術三月｜JAJA推「Taste of Arts藝術滋味」系列 帶來視覺及味覺探索之旅

踏入三月藝術月，全城充滿不同的藝術活動，由國際藝術盛事Art Basel、Art Central，到本地街頭藝術節及各區的藝術畫廊，大街小巷都洋溢著滿滿的藝術氣氛。位於香港藝術中心的JAJA亦響應這股藝術潮流，推出「Taste of Arts藝術滋味」系列，讓一眾藝術愛好者在香港會議展覽中心參與Art Basel及其他藝術活動期間，到鄰近的 JAJA 享受藝術盛宴。JAJA一直以最繽紛時尚的精緻美食締造不一樣的素食體驗及生活態度，在裝潢上更加充滿視覺驚喜，手繪璧畫及電子藝術品互動裝置等，都充滿藝術玩味，是城中少有能細味藝術的餐飲場所。