藝術三月｜Xiaomi 14 Series「Beyond Light越。光行」多媒體藝術館 麥浚龍「明月照‧燈下黑」攝影展 沉浸光感探索之旅

為配合年度旗艦機型Xiaomi 14 Series早前在香港發佈，小米香港宣布於港島區核心地段──銅鑼灣京士頓街Fashion Walk搭建期間限定Xiaomi 14 Series「Beyond Light越。光行」多媒體藝術館。是次期間限定店佔地兩層，由即日起至3月18日止，店內特設麥浚龍「明月照．燈下黑」攝影展及「PRISM by Teleport」光影空間，希望透過藝術攝影和數碼互動影像突顯Xiaomi 14 Series超越旗艦的「感光」拍攝功能。

Xiaomi 14 Series X 麥浚龍「明月照•燈下黑」攝影展

小米和Leica最近共同成立了小米xLeica光學研究所，開發應用於流動裝置的突破性光學性能技術，而Leica Summilux光學鏡頭正是小米和Leica的合作成果，此鏡頭系統感光能力出色，主打大光圈，將首次應用於Xiaomi 14 Series 中的兩款機型：Xiaomi 14 Ultra和Xiaomi14。用戶不論置身任何光線環境，都能捕獲更細緻、豐富和層次的影像。因而，是次期間限定店便以「Beyond Light 越。光行」為主題，結合領先的人工智能及超卓的感光技術，在全新Xiaomi 14 Series的引領下，與影隨行，發揮超越現有手機光學性能表現，展開一場別緻的光影探索之旅。

小米更誠邀電影導演暨藝人麥浚龍（Juno Mak）和攝影師郭穎橋（Kiu）合作，攜手打造名為「明月照．燈下黑」的攝影展，Juno從專業電影人及攝影師角度出發，使用媲美真實「單反相機」的Xiaomi 14 Ultra，創作出光影交錯的藝術影像，並從攝影作品中了解他的藝術風格和生活態度，跟 Juno的步伐和視野，走通每個「明月照．燈下黑」的夢幻瞬間。期間限定店展出多達20張他在表現舞台上拍攝和創作的作品，黑白、彩色並濟，呈現Juno對舞台藝術創作的執著和熱愛。參觀者在細覽品味相展時，更能見證光影美學的誕生。