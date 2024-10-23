藝術家的哲學提問《繪畫的理由》 區凱琳相隔8年的個展

藝術家區凱琳，2000年開始投入創作，專注於素描與繪畫，中大藝術及哲學系畢業的她，亦愛探索文本藝術及裝置藝術。她的創作溫柔淡然，冷靜地以繪畫語言，訴說深刻細微的意念和情感。她投入內省心思和細密手藝。其最新個人展覽《繪畫的理由》，是她近8年來首個個展，將展出逾30幅區氏不同時期的畫作，觸及二十年來的創作面向，以繪畫來辯證「繪畫的理由」。

「如果畫家並沒有憑藉自己的畫作而轉化，為何仍要繼續畫？」這是區凱琳作為藝術家的哲學提問，繪畫的理由，無論為何，乃畫家在漫長創作歷程裡的「非如此不可」，是殊別個體為價值和意義，所作出的持續選擇，並非偶然的原因或結果，亦非普遍真理或知識。