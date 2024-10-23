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生活
2024-10-23 16:00:26

藝術家的哲學提問《繪畫的理由》 區凱琳相隔8年的個展

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區凱琳曾獲香港藝術發展獎(藝術新秀獎「視覺藝術」)，又屢獲獎學金，作品更被香港藝術館、M+、劍橋大學及私人收藏。

區凱琳曾獲香港藝術發展獎(藝術新秀獎「視覺藝術」)，又屢獲獎學金，作品更被香港藝術館、M+、劍橋大學及私人收藏。

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藝術家區凱琳，2000年開始投入創作，專注於素描與繪畫，中大藝術及哲學系畢業的她，亦愛探索文本藝術及裝置藝術。她的創作溫柔淡然，冷靜地以繪畫語言，訴說深刻細微的意念和情感。她投入內省心思和細密手藝。其最新個人展覽《繪畫的理由》，是她近8年來首個個展，將展出逾30幅區氏不同時期的畫作，觸及二十年來的創作面向，以繪畫來辯證「繪畫的理由」。

 

「如果畫家並沒有憑藉自己的畫作而轉化，為何仍要繼續畫？」這是區凱琳作為藝術家的哲學提問，繪畫的理由，無論為何，乃畫家在漫長創作歷程裡的「非如此不可」，是殊別個體為價值和意義，所作出的持續選擇，並非偶然的原因或結果，亦非普遍真理或知識。

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區凱琳看待藝術創作為「關懷自身」的方式，她運用繪畫語言，投入自身書寫，以改變、轉化自身。她對生活的沉思、手藝的執着，皆融合在創作之中。從醞釀靈感、拉畫布、調顏料，着手製作至安放作品，整個創作過程，乃其自身的修鍊和修省——回顧、沉思、紀念、遺忘；閒暇、警覺、禱告、舒緩；遣興陶情。

 

區凱琳作品《十一個三百六十五天 (365 x 11 = 73 x 55)》。 區凱琳作品《沉思在隱密的房子(另一刻)》。 區凱琳作品《1973(質數或不完美的正方形)》。

在《繪畫的理由》的文案裡，區凱琳寫道：「畫畫的人，像一台有情感意願的、獨有的收音機。接收、翻譯和詮釋宇宙人世間的脈動、密碼、氣息。以它僅有的擴音器播放出來。擴音器有自身的條件限制，因而顯出如此這般的聲音。」她腦海中隱約看見、感知的意象，她必須在畫布上畫出來，才能被自己確實看見。

在《繪畫的理由》展覽裡，區凱琳將展出最新系列《沉思在隱密的房子》和《質數或不完美的正方形》系統，她通過手藝的提煉，個體的情感思緒轉化成為直觀的、開敞的抽象風景。觀者觀照繪畫，閒遊其中，容讓直覺體會抽象領域之美。

 

區凱琳《繪畫的理由》個展詳情：

日期：即日起至1130(上午10時至下午630分，逢周日休息)

地點：葵興工業街1721號美安工業大廈2 漢雅軒

票價：免費入場

查詢：2526 9019

區凱琳作品《1999(質數或不完美的正方形)》。 區凱琳作品《沉思在隱密的房子(拼圖香港島)》。. 區凱琳《繪畫的理由》個展海報。

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區凱琳 繪畫的理由 漢雅軒
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