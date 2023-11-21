熱門搜尋:
許金山 香港足球 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-21 21:35:49

藝術展覽｜香港國際青年藝術家協會全新展覽《意識・型塑》 探索意識無限邊界 塑造內心靈魂之旅

分享：
香港國際青年藝術家協會全新展覽《意識・型塑》 探索意識無限邊界 塑造內心靈魂之旅

香港國際青年藝術家協會全新展覽《意識・型塑》 探索意識無限邊界 塑造內心靈魂之旅

香港國際青年藝術家協會將呈獻全新展覽《意識・型塑》，於2023年11月23日至27日在香港視覺藝術中心展出，並由協會副主席暨設計總監黃偉裕，以及會長暨公共事務營運總監黃巧嫻共同策展。秉承為不同年齡、種族、文化背景的人開啓一道探索人文美學大門的使命是次展覽將由19位藝術家通過繪畫、雕塑、攝影和影像等媒界，展示他們對「型塑」和「意識流」的理解和表達。

促進全球藝術家之間的交流和合作

《意識・型塑作品種類豐富，藝術家從生活方面汲取靈感，並將這些無限的概念塑造成有形的形式，讓觀眾可以深入了解藝術和文化的多樣性和豐富性。展覽共展出近50件由本地及國際藝術家的作品，當中包括張曼靈、范真、黃巧嫻、袁念慈、林海怡、彭珮婷、Neil Wang及Timothy John Settle等。

展覽重點項目包括下列跨界別的作品：

Neil Wang展示了四件雕塑與畫作，當中以塑膠彩、木材、陶泥、紙等多種媒介創造《非常態》。作品通過視覺形式探討了自我認同和自我價值的主題，以及個人在社會中的定位和角色的多樣性。 Neil Wang展示了四件雕塑與畫作，當中以塑膠彩、木材、陶泥、紙等多種媒介創造《非常態》。作品通過視覺形式探討了自我認同和自我價值的主題，以及個人在社會中的定位和角色的多樣性。 Neil Wang展示了四件雕塑與畫作，當中以塑膠彩、木材、陶泥、紙等多種媒介創造《非常態》。作品通過視覺形式探討了自我認同和自我價值的主題，以及個人在社會中的定位和角色的多樣性。 范真將展示五件畫作，包括《巨人之軀》、《風吹生》、《墳墓｜永生》、《演化》及《剛柔》。其藝術創作特色主要是通過現場寫生來表現人間的真善美，以獨特的手法演繹東方「色空世界」意境。 范真將展示五件畫作，包括《巨人之軀》、《風吹生》、《墳墓｜永生》、《演化》及《剛柔》。其藝術創作特色主要是通過現場寫生來表現人間的真善美，以獨特的手法演繹東方「色空世界」意境。 范真將展示五件畫作，包括《巨人之軀》、《風吹生》、《墳墓｜永生》、《演化》及《剛柔》。其藝術創作特色主要是通過現場寫生來表現人間的真善美，以獨特的手法演繹東方「色空世界」意境。 范真將展示五件畫作，包括《巨人之軀》、《風吹生》、《墳墓｜永生》、《演化》及《剛柔》。其藝術創作特色主要是通過現場寫生來表現人間的真善美，以獨特的手法演繹東方「色空世界」意境。 范真將展示五件畫作，包括《巨人之軀》、《風吹生》、《墳墓｜永生》、《演化》及《剛柔》。其藝術創作特色主要是通過現場寫生來表現人間的真善美，以獨特的手法演繹東方「色空世界」意境。 長期醉心視覺藝術的黃巧嫻將呈獻三幅作品，如《墨戲・山水》系列，以歐洲繪畫技術應用於東方繪畫色彩的獨特感覺，別樹一格。 長期醉心視覺藝術的黃巧嫻將呈獻三幅作品，如《墨戲・山水》系列，以歐洲繪畫技術應用於東方繪畫色彩的獨特感覺，別樹一格。 長期醉心視覺藝術的黃巧嫻將呈獻三幅作品，如《墨戲・山水》系列，以歐洲繪畫技術應用於東方繪畫色彩的獨特感覺，別樹一格。

《意識・型塑》的開幕典禮將於2023年11月24日下午3時舉行。此外，展覽期間亦會舉辦不同活動，詳情如下：

陶藝工作坊

日期：2023年11月25日（星期六）

時間：第一節 11:00-11:30am、第二節 12:00-12:30am

導師：藝術家林海怡

香港雅高管弦樂團音樂表演

日期：2023年11月26日（星期日）

時間：3:00-3:30pm

「音樂與繪畫共舞」分享會

日期：2023年11月26日（星期日）

時間：3:30-4:30pm

嘉賓：香港國際青年藝術家協會音樂總監、音樂教育及作曲家曾麗明

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受