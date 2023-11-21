藝術展覽｜香港國際青年藝術家協會全新展覽《意識・型塑》 探索意識無限邊界 塑造內心靈魂之旅

香港國際青年藝術家協會將呈獻全新展覽《意識・型塑》，於2023年11月23日至27日在香港視覺藝術中心展出，並由協會副主席暨設計總監黃偉裕，以及會長暨公共事務營運總監黃巧嫻共同策展。秉承為不同年齡、種族、文化背景的人開啓一道探索人文美學大門的使命，是次展覽將由19位藝術家通過繪畫、雕塑、攝影和影像等媒界，展示他們對「型塑」和「意識流」的理解和表達。