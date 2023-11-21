藝術展覽｜香港國際青年藝術家協會全新展覽《意識・型塑》 探索意識無限邊界 塑造內心靈魂之旅

香港國際青年藝術家協會將呈獻全新展覽《意識・型塑》，於2023年11月23日至27日在香港視覺藝術中心展出，並由協會副主席暨設計總監黃偉裕，以及會長暨公共事務營運總監黃巧嫻共同策展。秉承為不同年齡、種族、文化背景的人開啓一道探索人文美學大門的使命，是次展覽將由19位藝術家通過繪畫、雕塑、攝影和影像等媒界，展示他們對「型塑」和「意識流」的理解和表達。
促進全球藝術家之間的交流和合作
《意識・型塑》作品種類豐富，藝術家從生活方面汲取靈感，並將這些無限的概念塑造成有形的形式，讓觀眾可以深入了解藝術和文化的多樣性和豐富性。展覽共展出近50件由本地及國際藝術家的作品，當中包括張曼靈、范真、黃巧嫻、袁念慈、林海怡、彭珮婷、Neil Wang及Timothy John Settle等。
展覽重點項目包括下列跨界別的作品：
《意識・型塑》的開幕典禮將於2023年11月24日下午3時舉行。此外，展覽期間亦會舉辦不同活動，詳情如下：
陶藝工作坊
日期：2023年11月25日（星期六）
時間：第一節 11:00-11:30am、第二節 12:00-12:30am
導師：藝術家林海怡
香港雅高管弦樂團音樂表演
日期：2023年11月26日（星期日）
時間：3:00-3:30pm
「音樂與繪畫共舞」分享會
日期：2023年11月26日（星期日）
時間：3:30-4:30pm
嘉賓：香港國際青年藝術家協會音樂總監、音樂教育及作曲家曾麗明