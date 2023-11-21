香港新墨協會由即日起舉辦第二屆會員作品展《從新開始》，意思是參展作品要力求在概念、題材、技法，以至物料的應用上能有別於傳統水墨，即是要從創新開始。協會同時邀請了本會顧問，就「藝術對話之香港當代新水墨」主題，與藝術家或公眾人士進行藝術對話。

藝術展覽｜香港新墨協會第二屆會員作品展《從新開始》 創新水墨畫作

「香港新墨協會」是在2022年由香港中文大學專業進修學院第一屆新水墨文憑的3位同學：禪白南Steve、張亞洲Stanley和王悠覓Eliza創辦。協會希望推廣社會對新水墨的認識同欣賞，在香港推動新水墨教育，同時設立一個新水墨藝術家交流平台。 香港新墨協會成立後，邀請到6位藝術界的前輩作顧問，包括「蛙王」郭孟浩老師、王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師、益行老師、和李尤猛老師。香港新墨協會成立至今，已經有34位會員，是次參展的有27位。

今次的展覽名為「從新開始」，意思是參展作品要力求在概念、題材、技法、以至物料的應用上能有別於傳統水墨，即是要從創新開始。除了展示會員作品之外，協會還邀請了本會顧問王純杰院長、楊國芬博士、廖井梅老師和益行老師於11月24日(星期五)在「藝術對話之香港當代新水墨」的主題上進行一場「藝術對話」，向有興趣探討新水墨的藝術家或公眾人士，提供對話平台。

藝術展覽｜香港新墨協會第二屆會員作品展《從新開始》 創新水墨畫作