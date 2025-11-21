由製衣業訓練局(CITA)主辦的香港年度時尚盛事「時尚高峰（香港）2025」隆重回歸，今屆以「照亮可持續時尚藝術」為主題，延續去年「推動永續時尚業務」的環保浪潮。活動將分別在中環交易廣塲中央大廳及香港故宮文化博物館舉行一連串聚焦可持續時尚與藝術的精彩活動。更匯聚來自全球各行各業的領袖、知名學者及可持續發展專家，與香港市民共同探討如何將藝術美學與時尚產業融入永續發展理念。
三大亮點活動 構建可持續時尚生態圈
今屆活動將分三階段展開，率先於11月12日起在中環交易廣塲中央大廳舉行的時尚展覽，設有5大展區匯聚來自中國香港、英國及國際的設計師的永續時尚作品，緊接是將在12月1日於香港故宮文化博物館舉辦的國際高峰會，雲集全球業界領袖就永續材料藝術化應用、文化藝術與永續設計融合等方向展開深度交流，壓軸則是12月2日的國際時裝匯演，六位來自中國內地、中國香港、英國、意大利、法國及韓國的設計師將在融合傳統與現代的國際舞台上展示其永續設計。
藝術賦予時尚永恆生命 香港獨特優勢使中西文化交融
製衣業訓練局主席陳永安先生(Roger)接受採訪時談到為何選擇以「可持續時尚藝術」作為主題，Roger解釋環保及藝術兩者可算是相輔相成，當服裝提升至藝術品層次，其工藝價值與文化底蘊自然令人珍而重之，不會輕易丟棄，則達致可持續效果。而香港作為國際都會，在推動可持續時尚方面具備獨特優勢。Roger強調：「香港擁有中西文化交融的底蘊，這種獨特性讓設計師能創造出兼具文化深度與國際視野的可持續時尚。」
他更特別提到今年首推的「香港藝術時尚地圖」精選了21個時尚打卡點，將串聯支持可持續理念的設計師品牌、零售店鋪及文化藝術地標，邀請公眾及遊客透過城市漫步，探索香港綠色創意脈動。Roger強調公眾參與的重要性：「可持續時尚不應只停留在行業討論，更要走進日常生活。時尚高峰（香港）2025時尚展覽的「藝遊時尚」體驗工作坊能讓大眾親身體驗環保理念化為具體行動。」
市場與法規雙軌並行 設計師的新使命
面對可持續時尚的商業可行性，Roger持樂觀態度：「年輕世代的環保意識明顯提升，更關注產品生產過程及材料來源。同時全球法律日趨嚴格，都為可持續時尚創造了有利環境。」Roger同時對新一代設計師寄予厚望，認為當代設計師要懂設計同時，更要學會講述作品故事。」鼓勵設計師深耕文化底蘊，將香港獨特的本地文化元素轉化為設計靈感。Roger分享願景：「期望香港能成為亞洲可持續時尚的樞紐，將綠色時尚理念推廣至全球。」
時尚高峰（香港）2025 國際高峰會*
日期：12月1日
時間：09:30 – 17:00
地點：西九文化區香港故宮文化博物館
*可經活動網站免費報名