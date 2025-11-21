藝術賦予時尚永恆生命 香港獨特優勢使中西文化交融

由製衣業訓練局(CITA)主辦的香港年度時尚盛事「時尚高峰（香港）2025」隆重回歸，今屆以「照亮可持續時尚藝術」為主題，延續去年「推動永續時尚業務」的環保浪潮。活動將分別在中環交易廣塲中央大廳及香港故宮文化博物館舉行一連串聚焦可持續時尚與藝術的精彩活動。更匯聚來自全球各行各業的領袖、知名學者及可持續發展專家，與香港市民共同探討如何將藝術美學與時尚產業融入永續發展理念。

三大亮點活動 構建可持續時尚生態圈

今屆活動將分三階段展開，率先於11月12日起在中環交易廣塲中央大廳舉行的時尚展覽，設有5大展區匯聚來自中國香港、英國及國際的設計師的永續時尚作品，緊接是將在12月1日於香港故宮文化博物館舉辦的國際高峰會，雲集全球業界領袖就永續材料藝術化應用、文化藝術與永續設計融合等方向展開深度交流，壓軸則是12月2日的國際時裝匯演，六位來自中國內地、中國香港、英國、意大利、法國及韓國的設計師將在融合傳統與現代的國際舞台上展示其永續設計。