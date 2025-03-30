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2025-03-30 10:00:00

藝術香港︱一個關於藝術家追夢的展覽 《圓夢前行》載著藝壇發展與演變

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展覽跨越六十年的香港藝術歷程為核心。香港藝術館館長區碧鴻(右二)、本地建築設計師蕭健偉(左一)、陳樹仁(右一)和平面設計師唐承剛(左二)。

展覽跨越六十年的香港藝術歷程為核心。香港藝術館館長區碧鴻(右二)、本地建築設計師蕭健偉(左一)、陳樹仁(右一)和平面設計師唐承剛(左二)。

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香港藝術館最新展覽《圓夢前行：香港藝術二三事》，展現一段跨越六十年香港的藝術歷程，帶領觀眾回顧多位香港藝術家的追夢足跡。此次展覽由本地建築設計團隊蕭健偉與陳樹仁聯手打造的獨特空間，並由平面設計師唐承剛精心設計。

展覽將展示香港前輩藝術家陳餘生、夏碧泉、唐景森，以及當代藝術家李慧嫻的館藏作品，觀眾可以通過投影和互動方式，探索過去的經典瞬間和藝術家的軼事，了解香港藝壇的發展與演變。

展覽的焦點在於4位藝術家如何堅持夢想，並通過創作表達對藝術與生活的見解。這些藝術家在雕塑、繪畫和陶瓷等領域中創造了非凡成就，展現了香港藝術的多樣性。

陳餘生的數碼藝術作品《彩龍》。 唐景森木雕作品《球》。 夏碧泉雕塑作品《無兵司令》。

陳餘生(1925-2020)在四十二歲時才開始習畫，早期以塑膠彩創作，迅速建立了獨特的畫風。他在身體狀況不佳的情況下，轉向數碼藝術創作，其作品《彩龍》，展示他在數碼藝術領域的無窮創意。

夏碧泉(1925-2009)則憑著不懈的努力自學成才，作品充滿生活氣息，以及他對社區與自然的深厚情感。他的雕塑作品《無兵司令》，以廢棄材料重新組合，展示他化腐朽為神奇的藝術實踐。

唐景森(1940-2008)自幼體弱多病，卻以藝術超越身體的局限，成為香港雕塑藝術的先驅之一。他的作品以豐富的肌理與動人線條著稱，展覽中將展出他的第一件木雕作品《球》，標誌著他追夢的開始。

當代藝術家李慧嫻的陶藝作品，則以質樸的魅力和生活感見稱，常以幽默的手法諷刺生活中的異像。展出的作品《儀式》巧妙地結合了敬天禮儀與陶藝，創作出一組生動的陶偶。

 

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李慧嫻的陶藝作品《儀式》。 建築設計師蕭健偉與陳樹仁，夥拍平面設計師唐承剛，為展覽精心設計的獨特空間，讓觀眾透過投影及互動方式，發掘藝術家的軼事，認識香港藝術的發展。 展場內的地貼設計，引導觀眾透過掃描沿途的二維碼，探索多位藝術家的經典瞬間和故事。

《圓夢前行：香港藝術二三事》詳情：

日期：即日起

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道10 香港藝術館5樓新視閣

票價：免費入場

查詢：香港藝術館明日起推出「圓夢前行」展覽細說香港藝術家追夢故事（附圖）

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