藝術香港︱《一方水土》7位本土創作人聯展 探索香港土壤塑造的藝術獨特性

於黃竹坑的「展藝館」舉辦《一方水土》展，由資深攝影藝術家朱德華策展，匯集了7位成長於七十至九十年代的香港藝術家作品，展示他們豐富多元有趣的創作，見證香港本土當代藝術的崛起與融合。 展覽題目靈感源自中國諺語「一方水土養一方人」，強調「水土」作為滋養思想與情感的根源，激發藝術創作者的創造力與人文特質。《一方水土》通過多種媒介形式，展示香港獨特的土壤與歷，史如何塑造藝術家的視角與實踐。

今次參展藝術家，包括朱德華、麥顯揚、倪鷺露、陳家俊、楊東龍、黃麗貞及曾家偉。他們的作品涉及油畫、攝影、雕塑及裝置藝術，題材多元，形式豐富，展現香港當代藝術的多樣性。 朱德華指這次策展如同重逢老朋友，他又特別已故藝術家麥顯揚，回憶起兩人的友誼，他說：「麥顯揚生前是我的摯友，在我聯絡藏家搜集其展覽作品的過程中，很多關於他的回憶不斷湧現，讓我再次接觸麥顯揚的作品。」朱德華由衷敬佩今次參展的藝術家，對創作的熱情和堅毅，又指過往年代的藝術作品，有著一股現今難以尋覓的獨特魅力，「畢竟，八十年代香港藝術市場尚未成熟，藝術家的創作很少受到市場影響，他們真正是為了自己，隨心所欲地創作，讓藝術回歸純粹，不帶任何雜質。」

《一方水土》不僅探討香港當代藝術的演變，更激發觀眾對本地藝術未來發展的興趣與探索。這場展覽將成為了解香港藝術歷史與文化的重要窗口。 《一方水土》展覽詳情： 日期：即日起至 4 月 13 日 ( 下午 12 時至 7 時，逢星期一休館 ) 地點：黃竹坑業勤街 39 號 Landmark South 地下高層 展藝館 票價：免費入場 查詢： https://hkadc-islandsouth.hk/zh-hk/facilities/showcase