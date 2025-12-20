藝術香港︱《五輪 — 鎧魂展》登陸中環 以鎧甲雕塑作品展現武士道美學

本地知名品牌派膠所Tooplastic與雕塑玩具設計師GINO LAI聯手呈獻的《五輪 — 鎧魂展》，於即日起至2026年1月18日在中環PMQ元創方正式舉行。這場展覽不僅展出多款大型鎧甲雕塑作品，更透過重現日本戰國時代的沉浸式場景，引領觀眾深入探索武士道的忠誠、不屈與超越生死的意志，即睇詳情。

「五輪」與武士靈魂 展覽《五輪》取自日本佛教哲學中的「地、水、火、風、空」五大要素，不僅是宇宙萬物的構成基礎，更是日本武士修煉身心的五個階段。設計師GINO LAI以此為靈感，創立其獨有的玩具雕塑系列，深入探討生死、意志與靈魂的不滅主題。 本次展覽以三位歷史著名武將的意志作為核心命題：平安末期的源義經，其被兄長背棄後內心的不平與忠誠，象徵「執念」；安土桃山時代的真田幸村，明知勝算渺茫卻仍奮戰到底的不屈精神，代表「燃燒」；鎌倉末期的楠木正成，以「七生報國」的誓言，讓信念穿越生死，體現「輪迴」。這三種意志形態串聯起靈魂生生不息的軌跡，完美詮釋武士道美學的精髓。

極具壓場感 60cm 大 雕 像 近距離欣賞細節 展覽的最大亮點為三款以「執念・燃燒・輪迴」為主題的60cm大型雕像。這些作品極具壓場感，細膩刻畫武士鎧甲的厚重質感與靈魂的張力。雕像不僅開放現場欣賞，更接受預訂，讓收藏家能將這份武士魂帶回家中。 此外，同場還展出三款25cm鎧魂軟膠公仔及四款25cm雕塑作品。這些較小型的作品讓觀眾能近距離觀察不同材質下的線條變化與美學差異，從硬質雕塑到柔軟膠材，呈現出多層次的視覺與觸感體驗。現場更陳列多幅GINO LAI的原創畫作，透過平面藝術補完《五輪》的世界觀，讓參觀者從立體到平面，多角度感受藝術家對「執念」的深刻詮釋。

沉浸式戰國場景 展場更特別打造沉浸式日本戰國時代場景。運用傳統日式燈籠、黑布、家紋、漢字書法及木器具等元素，搭配精緻盔甲與旗幟陳列，重現那肅穆莊嚴的戰國氛圍。觀眾可親身感受到武士獨有的悲壯美學與鎧魂的攝人氣勢。 PMQ外牆更設有巨型壁畫，將《五輪》的視覺美學延伸至街頭。壁畫以鎧甲中不滅的靈魂為主題，呈現武士超越生死的堅定意志。

10 款知名塗裝師聯乘創作 展覽更邀請10位來自世界各地的知名塗裝師聯乘創作，展出10款極具收藏價值的「ONE OFF」鎧魂作品。參與者包括美國的KLAV9、英國的Dastar_art、台灣的thomastoyfactory、中國內地的changyuan_zz，以及香港本地精英如kaijucolosseum、stanleystudio、micbraining、ms 1sttime、af11_aftereleven及wabii_toys。 塗裝師以各自獨特風格與精湛手藝，為GINO LAI作品注入全新色彩與靈魂，展現不同文化背景下的創意碰撞，每一件作品都見證「鎧魂」的多樣面貌。

入手限量周邊 展覽期間推出多款限量周邊，其中包括限量30體的香港會場版「浪魂 Ghostronin」、鎧魂軟膠公仔、「五輪 - 念」純米大吟釀聯乘清酒、分階段推出的限定版派膠冒險記義經公仔、五輪鐵牌、展覽紀念T-shirt及貼紙包等。現場更開放60cm大型雕像預訂，無論是入門級軟膠公仔還是高端大雕像，都能滿足各種收藏需求。