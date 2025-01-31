熱門搜尋:
農曆新年2025 DeepSeek 新店關注組 緬甸詐騙園區 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-31 18:00:00

藝術香港︱令David Bowie折服的舞蹈家 Louise Lecavalier新作《驛站》登陸《香港藝術節》

分享：
藝術香港︱令David Bowie折服的舞蹈家 Louise Lecavalier新作《驛站》登陸《香港藝術節》

藝術香港︱令David Bowie折服的舞蹈家 Louise Lecavalier新作《驛站》登陸《香港藝術節》

adblk5

加拿大當代舞蹈藝術家露薏斯利卡瓦尼爾(Louise Lecavalier)，以其獨特的暴力身體美學，強勢登陸今年《香港藝術節》。撰文：司徒旭傑

 

Louise1980年代以來，一直是當代舞壇的焦點人物。她在蒙特利爾傳奇舞團La La La Human Steps擔任首席舞者長達18年，其舞蹈技巧刁讚與力量十足，更曾令英國流行巨星David Bowie折服，邀請他合作《Fame 90MV的拍攝。多年來，Louise在藝壇獲得多項殊榮，更包括「加拿大勳章」和「總督表演藝術終身成就獎」，她在舞壇的地位無可動搖。

2006年，Louise創立了自己的舞蹈團體Fou glorieux，自編自演，展現其充滿爆發力的獨特身體美學。她創作的雙人舞作品《藍》(2012)和《戰地》(2016)均在世界各地巡演，獲得好評。

adblk6
Louise新作《驛站》，是一場挑戰身體極限的舞蹈表演。 David Bowie曾是當代舞團成員，成名後仍非常熱愛舞蹈。 兩人合作《Fame 90》MV的現場。

今次在香港上演的《驛站》(Stations2020)，是Louise迄今為止最個人化的作品，已在多國演出超過60場，反響熱烈。這齣作品她採用4個獨特的音樂主題，探索舞蹈時的流暢性、控制力、沉思和癡狂等身體狀態。每一種狀態都渾然天成，印證了她在舞台上40年的不老傳奇。

Louise的《驛站》不僅是一次視覺盛宴，也是她對身體極限的挑戰，深刻展現當代舞蹈的多樣性和豐富性。

 

露薏斯利卡瓦尼爾(Louise Lecavalier)《驛站》詳情：

日期：32122(晚上815)323(下午4)

地點：$380$190(學生)

票價：香港文化中心劇場

購票及查詢：www.urbtix.hk/event-detail/12424

Louise1988年7月隨La La La Human Steps到倫敦表演，David Bowie走到後台自我介紹。 David Bowie跟隨Louise學習《Fame 90》的舞蹈。 Louise的身體素質非常好，才能跳出如此具爆發力的舞蹈。

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券