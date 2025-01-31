藝術香港︱令David Bowie折服的舞蹈家 Louise Lecavalier新作《驛站》登陸《香港藝術節》

加拿大當代舞蹈藝術家露薏斯利卡瓦尼爾(Louise Lecavalier)，以其獨特的暴力身體美學，強勢登陸今年《香港藝術節》。撰文：司徒旭傑

Louise自1980年代以來，一直是當代舞壇的焦點人物。她在蒙特利爾傳奇舞團La La La Human Steps擔任首席舞者長達18年，其舞蹈技巧刁讚與力量十足，更曾令英國流行巨星David Bowie折服，邀請他合作《Fame 90》MV的拍攝。多年來，Louise在藝壇獲得多項殊榮，更包括「加拿大勳章」和「總督表演藝術終身成就獎」，她在舞壇的地位無可動搖。

2006年，Louise創立了自己的舞蹈團體Fou glorieux，自編自演，展現其充滿爆發力的獨特身體美學。她創作的雙人舞作品《藍》(2012)和《戰地》(2016)均在世界各地巡演，獲得好評。