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生活
2025-05-10 18:00:00

藝術香港︱《你好，冥王星》溫暖人心的劇作 黑盒劇場上映

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《你好，冥王星》是一部奇幻劇作。

《你好，冥王星》是一部奇幻劇作。

「香港話劇團」最新力作《你好，冥王星》，講述了2020年疫情帶來的生活逆轉，讓人們的日常如同跌入黑夜般不安。故事中的不速之客闖入封閉的東京太陽城60大樓，與負責清潔的大叔展開了一場意外的對話。在這個不尋常的時期，究竟隱藏著甚麼秘密？這場相遇又會如何改變他們的命運？

《你好，冥王星》這部劇去年參加了風箏計劃，並在深圳和香港進行了公開演讀，反響熱烈。如今入選香港話劇團的「文本特區」，並舞台上展現出來，利用簡約的舞台設計和技術支援，讓觀眾體驗其戲劇的本質。編劇何雨繁與導演鍾肇熙的合作，將這個充滿情感的故事深化，讓此劇更具含金量。

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星際探測器新視野號，拍攝到的照片，啟發何雨繁創作此劇。 《你好，冥王星》由麥靜雯、余翰廷負責演出。 《你好，冥王星》劇情探索討父女間深厚的愛與距離。 《你好，冥王星》海報。

何雨繁曾提到，當她看到星際探測器新視野號拍攝的「冥王星之心」照片時，那種心中的悸動讓她深受啟發。她認為，「宇宙裡隱藏著許多關於愛的秘密，等待著我們去探索。雖然隔絕與誤解常常讓我們感到渺小，但最終愛會融化一切。」

導演鍾肇熙在開啟劇本時，看到一句話：「世界終會回報你以溫度，只要你不放棄。」這句說話令他深思，並引發了他對愛與信念的反思。在這個回音谷中，念念不忘的信念，必會引起迴響。

《你好，冥王星》是一部奇幻的劇作，帶我們從地球出發，穿越到冥王星，探索父女之間深厚的愛與距離。並由麥靜雯、余翰廷兩位舞台劇工作者負責演出。

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《你好，冥王星》演出詳情：

日期：即日起至524(晚上8)

地點：上環文娛中心8樓「香港話劇團黑盒劇場

票價：$200(不設劃位)

查詢：https://www.urbtix.hk/event-detail/13232/

《你好，冥王星》由麥靜雯、余翰廷負責演出。

《你好，冥王星》由麥靜雯、余翰廷負責演出。

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