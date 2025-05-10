藝術香港︱《你好，冥王星》溫暖人心的劇作 黑盒劇場上映

「香港話劇團」最新力作《你好，冥王星》，講述了2020年疫情帶來的生活逆轉，讓人們的日常如同跌入黑夜般不安。故事中的不速之客闖入封閉的東京太陽城60大樓，與負責清潔的大叔展開了一場意外的對話。在這個不尋常的時期，究竟隱藏著甚麼秘密？這場相遇又會如何改變他們的命運？

《你好，冥王星》這部劇去年參加了風箏計劃，並在深圳和香港進行了公開演讀，反響熱烈。如今入選香港話劇團的「文本特區」，並舞台上展現出來，利用簡約的舞台設計和技術支援，讓觀眾體驗其戲劇的本質。編劇何雨繁與導演鍾肇熙的合作，將這個充滿情感的故事深化，讓此劇更具含金量。