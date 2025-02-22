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生活
2025-02-22 16:00:00

藝術香港︱兩奪奧斯卡配樂大神Hans Zimmer 率19人大樂隊來港獻技

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荷李活配樂大神Hans Zimmer，宣布5月來港開騷。

荷李活配樂大神Hans Zimmer，宣布5月來港開騷。

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憑動畫《獅子王》(The Lion King)與科幻電影《沙丘瀚戰》(Dune)，兩奪《奧斯卡金像獎》最佳原創配樂的荷李活電影配樂大師Hans Zimmer，將其熱賣巡迴演出《Hans Zimmer Live》帶到香港。

 

Hans Zimmer的非凡旋律和現代作曲風格，令他吸引著跨越世代的龐大fans群。他的音樂為無數國際票房大片注入靈魂與活力，其著名作品就有《007：生死有時》、《潛行空間》、《鄧寇克大行動》、《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠俠影之謎》及《壯志凌雲：獨行俠》等，這些作品不僅展現他的創作才華，還反映了電影配樂的多樣性和深度。

Zimmer與他的前輩John Carpenter、John Williams、Ennio Morricone相比，風格各具特色，但他們同一相似之處，就是創作深具個人色彩，他常以宏大的音響和情感深度著稱，這使他與前輩們的比較中獨樹一幟。無論是John Carpenter的恐怖音樂、John Williams的史詩交響，還是Ennio Morricone的實驗色彩，Zimmer的作品在全球影迷心中，都佔有幾重要地位。

Hans Zimmer的創作，包含豐富電子音樂元素。 Hans Zimmer的音樂旋律容易入腦，必定勾起戲迷段段回憶。 Hans Zimmer率19人大樂隊來港獻技。 在演出中，Hans Zimmer不時在台上與大樂隊成員互動。

此次《Hans Zimmer Live》音樂會，將由一支由19位傑出音樂家組成的現場樂隊，和完整交響樂團支持Zimmer演出，讓觀眾從第一個音符起，便沉醉於他職業生涯中，廣受戲迷喜愛的經典配樂中。

《Hans Zimmer Live》這場突破性的視聽盛宴中，Zimmer將帶領樂隊和交響樂隊，演奏多部經典大片的配樂精選，全新編排的音樂會曲目包括《帝國驕雄》、《蝙蝠俠》系列配樂、《星際啟示錄》、《最後武士》，以及為他贏來奧斯卡獎的《獅子王》與《沙丘瀚戰》，讓觀眾重新感受電影音樂的魅力。

 

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與已故《黑豹》男星查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)合照。 舞台上的燈光與影像製作，完全是荷李活級數。 Pharrell Williams與Hans Zimmer老友鬼鬼。 Johnny Deep都是Hans Zimmer的fans。 Hans Zimmer憑《獅子王》的配樂，首度獲得奧斯卡金像獎。

《Hans Zimmer Live》詳情：

日期：5月14日（星期三）

地點：香港亞洲國際博覽館Arena

門票：2月25日(星期二)早上10時公開發售

購票及查詢：https://www.hanszimmerlive.com  / https://premier.hkticketing.com/  

《Hans Zimmer Live》海報。

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