藝術香港︱兩奪奧斯卡配樂大神Hans Zimmer 率19人大樂隊來港獻技

憑動畫《獅子王》(The Lion King)與科幻電影《沙丘瀚戰》(Dune)，兩奪《奧斯卡金像獎》最佳原創配樂的荷李活電影配樂大師Hans Zimmer，將其熱賣巡迴演出《Hans Zimmer Live》帶到香港。

Hans Zimmer的非凡旋律和現代作曲風格，令他吸引著跨越世代的龐大fans群。他的音樂為無數國際票房大片注入靈魂與活力，其著名作品就有《007：生死有時》、《潛行空間》、《鄧寇克大行動》、《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠—俠影之謎》及《壯志凌雲：獨行俠》等，這些作品不僅展現他的創作才華，還反映了電影配樂的多樣性和深度。

Zimmer與他的前輩John Carpenter、John Williams、Ennio Morricone相比，風格各具特色，但他們同一相似之處，就是創作深具個人色彩，他常以宏大的音響和情感深度著稱，這使他與前輩們的比較中獨樹一幟。無論是John Carpenter的恐怖音樂、John Williams的史詩交響，還是Ennio Morricone的實驗色彩，Zimmer的作品在全球影迷心中，都佔有幾重要地位。