藝術香港︱動漫x交響樂的視聽威力 演繹樂聖《貝多芬和平之戰》

《貝多芬和平之戰》是一場衝擊視聽的多媒體音樂會，帶領樂迷全方位飛越音樂與動漫世界。近百位樂手、獨奏家及合唱團員傾力演繹「樂聖」貝多芬的作品，壯闊的樂曲與合唱，營造一波又一波震撼戲劇效果。幕後廿多位設計師精心創作的科幻動畫，投影在大屏幕上，不論是親子觀眾還是資深樂迷，都可以全方位感受音樂與動漫結合的宇宙威力。

《貝多芬和平之戰》由來自法國的島嶼管弦樂團及誦調合唱團(Insula orchestra and accentus)演出，指揮家洛朗絲埃基爾貝(Laurence Equilbey)，將帶領一眾樂手，把《史蒂芬王》、《雅典的廢墟》兩編樂章與動畫結合，透過壯闊的樂曲與合唱，震撼藝術效果來平息干戈。