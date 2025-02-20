藝術香港︱動漫x交響樂的視聽威力 演繹樂聖《貝多芬和平之戰》

《貝多芬和平之戰》是一場衝擊視聽的多媒體音樂會，帶領樂迷全方位飛越音樂與動漫世界。近百位樂手、獨奏家及合唱團員傾力演繹「樂聖」貝多芬的作品，壯闊的樂曲與合唱，營造一波又一波震撼戲劇效果。幕後廿多位設計師精心創作的科幻動畫，投影在大屏幕上，不論是親子觀眾還是資深樂迷，都可以全方位感受音樂與動漫結合的宇宙威力。
《貝多芬和平之戰》由來自法國的島嶼管弦樂團及誦調合唱團(Insula orchestra and accentus)演出，指揮家洛朗絲埃基爾貝(Laurence Equilbey)，將帶領一眾樂手，把《史蒂芬王》、《雅典的廢墟》兩編樂章與動畫結合，透過壯闊的樂曲與合唱，震撼藝術效果來平息干戈。
貝多芬於創作生涯如日中天之時，曾受委約為匈牙利佩斯一座劇院開幕而創作兩部戲劇樂章，分別是向匈牙利同名民族英雄致敬的《史蒂芬王》，以及講述正義女神雅典娜，於廢墟重新推動藝術與科學的《雅典的廢墟》。
兩部作品現今極少全套演奏，島嶼管弦樂團今次除了足本演繹外，更為音樂配上太空戰記式的科幻故事，舞台及影片導演安東尼飽德爾(Antonin Baudry)，特別以動畫來交代曲中故事，描述貝多芬旋律所歌頌的民族英雄與正義女神，在宇宙激鬥連場後，以藝術力量對抗無情戰火，拯救人類最後的家園。