藝術香港︱吉卜力動畫歌曲原唱 聯同17人交響樂隊 唱出宮崎駿世界的奇幻音符

吉卜力動畫迷有福了。日本樂壇的重量級人物，包括前輩級歌姬木村弓、井上あずみ、今尾侑夕，聲演《風之谷》Nausicaä的聲優島本須美，即將在4月來港於《吉卜力電影原唱交響樂音樂會——香港站》(下稱《吉卜力音樂會》)獻唱《千與千尋》、《龍貓》和《天空之城》中的經典名曲，讓樂迷與動畫迷重溫那些年陪伴成長的感動與美好。
《吉卜力音樂會》不僅是一場音樂會，更是一場穿越時空的回憶之旅，所有原唱歌姬將一一呈現電影中耳熟能詳的大熱歌曲。吉卜力迷將透過他們獨特的嗓音，重回吉卜力電影的奇幻世界，這些歌曲不僅是電影的靈魂，更是無數觀眾心中不可磨滅的記憶。
頂尖樂團成員精湛演繹
音樂會將由著名小提琴家羽島健擔任指揮，他將帶領17名經驗豐富的精英演奏家，聯同原唱歌手，以最熱烈澎湃的演出，為觀眾重新感受吉卜力電影音樂的魅力。團隊的精湛技藝和深厚音樂造詣，將為觀眾呈現一場視聽盛宴。
特別紀念《風之谷》40周年
今年恰逢《風之谷》上映40周年，這場音樂會不僅是對吉卜力經典動畫電影的致敬，也是特別紀念這部影響深遠作品的最佳時機。《風之谷》自1984年上映以來，便以其深刻的環保主題和動人的故事，成為一代又一代觀眾心中的經典。此次音樂會將通過音樂的形式，帶領觀眾重溫這部作品的魅力，感受其中蘊含的深刻情感與思想。
《吉卜力電影原唱交響樂音樂會——香港站》詳情：
日期：4月5日晚上8時
地點：香港浸會大學會堂 AC Hall
票價： $1,280 (VIP)、$980、$780、$580(門票將於2月 20 日上午10時正發售)
查詢：https://www.ticketflap.com/
VIP套票包括$980座位門票張，原唱歌手親筆簽名板、演出海報、紀念卡牌及頸繩。