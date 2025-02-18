藝術香港︱吉卜力動畫歌曲原唱 聯同17人交響樂隊 唱出宮崎駿世界的奇幻音符

吉卜力動畫迷有福了。日本樂壇的重量級人物，包括前輩級歌姬木村弓、井上あずみ、今尾侑夕，聲演《風之谷》Nausicaä的聲優島本須美，即將在4月來港於《吉卜力電影原唱交響樂音樂會——香港站》(下稱《吉卜力音樂會》)獻唱《千與千尋》、《龍貓》和《天空之城》中的經典名曲，讓樂迷與動畫迷重溫那些年陪伴成長的感動與美好。

《吉卜力音樂會》不僅是一場音樂會，更是一場穿越時空的回憶之旅，所有原唱歌姬將一一呈現電影中耳熟能詳的大熱歌曲。吉卜力迷將透過他們獨特的嗓音，重回吉卜力電影的奇幻世界，這些歌曲不僅是電影的靈魂，更是無數觀眾心中不可磨滅的記憶。