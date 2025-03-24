藝術香港︱唯一以本地藝術家為主軸的博覽 《Collect HK》展出350件香港創作

由香港藝術中心主辦的《Collect Hong Kong 2025》(《Collect HK》)，是「藝術三月」活動裡，唯一以本地藝術家為主軸的博覽，在一連兩星期的展覽中，展出350件本地藝術家的創作，而且免費對公眾開放，讓市認識來自不同界別的本地藝術家精彩作品。活動更推出「小小導賞員計劃」，培育新生代藝術人才。
《Collect HK》逾350件作品，雲集本地新晉及大師級藝術家匠心之作。評審團精挑細選，確保每位入圍藝術家作品，都能在展覽中發揮特色，展示香港藝術界多元面貌。此次展覽涵蓋掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等多種形式，共有301位本地藝術家作品參展，入圍藝術家人數較以往增加近100位。
《Collect HK》策展人Christina Brandt Jensen表示，「公開徵集活動後，激發了藝術家的創意，展覽中不僅有經典藝術作品，還專設區域展示動態影像藝術、新媒體及互動藝術，讓藝術學生與專業藝術家的作品同時展出，提供更多創作視角。」
精選名家作品推薦
「藝術中心」的顧問馮永基教授提到，「展覽中有許多經典之作，可供公眾購藏。其中『珍藏名作系列』，特別精選了多位著名藝術家的作品，如劉小康、莫一新與文鳳儀等。尤其是莫氏夫婦的作品，融合中國傳統美學與現代元素，展現出獨特的宇宙圖式。」而來自香港藝術學院的顧問陳育強教授，對何兆基的作品《造山前傳》則印象深刻，他說：「何兆基作品以人像表現出人與自然的和諧，讓觀眾能夠自然代入。」
小朋友對藝術作品的見解，往往充滿創意，憑藉豐富的想像力，為藝術品賦予獨特的故事與生命力。而《Collect HK》的「小小導賞員計劃」，已是第二年推出，旨在透過藝術促進跨代共融，培育新一代藝術領袖。今年的小導賞員，來自小學三年級至五年級，經過專業訓練，他們將引領參觀者，以嶄新視角欣賞藝術展出作品。