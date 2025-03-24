藝術香港︱唯一以本地藝術家為主軸的博覽 《Collect HK》展出350件香港創作

由香港藝術中心主辦的《Collect Hong Kong 2025》(《Collect HK》)，是「藝術三月」活動裡，唯一以本地藝術家為主軸的博覽，在一連兩星期的展覽中，展出350件本地藝術家的創作，而且免費對公眾開放，讓市認識來自不同界別的本地藝術家精彩作品。活動更推出「小小導賞員計劃」，培育新生代藝術人才。

《Collect HK》逾350件作品，雲集本地新晉及大師級藝術家匠心之作。評審團精挑細選，確保每位入圍藝術家作品，都能在展覽中發揮特色，展示香港藝術界多元面貌。此次展覽涵蓋掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等多種形式，共有301位本地藝術家作品參展，入圍藝術家人數較以往增加近100位。