藝術香港︱單慧乾的異想世界 關於時光旅行與他是她

藝術家單慧乾，擅於透過透過錄像、表演、寫作、印刷設計等媒介來創作，以敘事手法將幻想帶入現實。他的作品從傳統二元對立觀念生活經歷中汲取靈感，構建一個異世界，以描繪慾望、身份、意識等，在現實生活中的體驗。最新展覽《單慧乾：我們的時光》，參觀者可感受其作品的魅力！ 單慧乾已經第二次在刺點畫廊舉行畫展，這次將展出他最新的錄像作品，包括《我們的時光》(2024)、《堡壘》(2024)及《沉睡》(2024)等。而這次展覽更是他/她的巡迴個展最後一站，之前作品曾在斯德哥爾摩的Accelerator、特隆赫姆的Kunsthall Trondheim，以及紐約的Canal Projects同步展出，真正跨國文化交流。

在《單慧乾：我們的時光》中，參觀者將沉浸於他/她的電影多元宇宙。影片中的角色，皆由他/她本人扮演，多個角色在不同作品中反覆出現，彷彿穿梭在不同的時空。這些錄像作品汲取科幻、形而上學、電影、變裝表演、歷史、戲劇和建築等多方面靈感，打破了傳統對「時間」、「客觀性」和「身份」的二元對立觀念，這是一場腦洞大開的視覺盛宴！

展覽中，單慧乾的作品將現實與虛構的界限模糊化，挑戰觀眾對於存在的根本思考。他/她的藝術讓人反思，現實究竟是如何在既定敘事與具象建構上建立起來的。展覽就像科幻小說場景，他/她本人成為虛構作品的載體，這樣的設定真的讓人忍不住，想要一探究竟。

作品亮點 單慧乾的雙頻道錄像作品《我們的時光》是一部充滿趣味的「科幻情景喜劇」。影片由Wai King和V Sin主演，後者是一位性感浮誇的金髮變裝皇后，竟然也是單慧乾本人！這對典型的美國夫婦展現出強烈的刻板印象，還不時插入橙髮星際新聞主播「說書人」的片段，播報一些弔詭的真相，讓人忍俊不禁。 影片背景設定在太空，採用家庭生活情境喜劇的形式，聚焦Wai King和V Sin的一日生活。但在這個宇宙中，時間和空間的運行方式大相逕庭，角色們在過去、現在、未來、夢境與現實之間穿梭。客廳裡的末日時鐘滴答作響，說書人警告末日即將來臨，這設定真是又驚又喜，讓人期待接下來的發展！