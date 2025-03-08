藝術香港︱《囍戲連場—香港喜劇電影》放映不同年代笑匠戲寶

為配合香港流行文化節2025的主題「喜尚+喜」，康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館，將於4月4日至5月11日舉行《囍戲連場—香港喜劇電影》放映會。此活動精選了16部經典喜劇電影，展示不同年代的笑匠風彩，呈現香港喜劇電影演變。

今年的「香港流行文化節」將通過舞台演出、電影放映、專題展覽等活動，以「喜」字為核心，展示香港流行文化的多樣性，讓大眾在喜樂中感受香港文化的傳承和發展。《囍戲連場—香港喜劇電影》則是以香港電影為主題。

伍卓賢重新編曲 許廷鏗及無伴奏合唱劇團清唱

首場節目「光影共鳴 x《豪門夜宴》(1991)」將於4月4日下午3時在香港文化中心大劇院舉行，作為香港流行文化節的開幕節目。著名音樂人伍卓賢，將為多首喜劇電影歌曲重新編曲，由交歌手許廷鏗及無伴奏合唱劇團「一舖清唱」現場演繹，隨後放映匯集多位巨星主演的賑災電影《豪門夜宴》(1991，4K數碼修復版)。