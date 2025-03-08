熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 上然 網上熱話 啟德體育園 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-03-08 14:00:00

藝術香港︱《囍戲連場—香港喜劇電影》放映不同年代笑匠戲寶

分享：
《豪門夜宴》(1991)劇照。

《豪門夜宴》(1991)劇照。

adblk5

為配合香港流行文化節2025的主題「喜尚+喜」，康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館，將於44日至511日舉行《囍戲連場—香港喜劇電影》放映會。此活動精選了16部經典喜劇電影，展示不同年代的笑匠風彩，呈現香港喜劇電影演變。

今年的「香港流行文化節」將通過舞台演出、電影放映、專題展覽等活動，以「喜」字為核心，展示香港流行文化的多樣性，讓大眾在喜樂中感受香港文化的傳承和發展。《囍戲連場—香港喜劇電影》則是以香港電影為主題。

 

伍卓賢重新編曲 許廷鏗及無伴奏合唱劇團清唱

首場節目「光影共鳴 x《豪門夜宴》(1991)」將於44日下午3時在香港文化中心大劇院舉行，作為香港流行文化節的開幕節目。著名音樂人伍卓賢，將為多首喜劇電影歌曲重新編曲，由交歌手許廷鏗及無伴奏合唱劇團「一舖清唱」現場演繹，隨後放映匯集多位巨星主演的賑災電影《豪門夜宴》(19914K數碼修復版)

 

 

《豪門夜宴》(1991)劇照。 《豪門夜宴》(1959)劇照。 《黑玫瑰》(1965)劇照。 《92黑玫瑰對黑玫瑰》(1992)劇照。

其他精彩放映：

《豪門夜宴》(1959)44日晚上730分放映，這部經典影片，由吳楚帆、梅綺等主演，展現暴發戶的荒唐鬧劇，值得期待。

《黑玫瑰》(1965)與《92黑玫瑰對黑玫瑰》(1992)：這兩部影片將展現粵語片的經典元素和幽默風格。

《審死官》(1948)和《審死官》(1992)：這兩部作品透過不同年代演員的詮釋，展現了經典喜劇的魅力。

《難兄難弟》(1960)和《新難兄難弟》(1993)：情誼深厚的故事透過幽默展現社會變遷。

《快餐車》(1984)和《寶貝計劃》(2006)：這類形動作喜劇片，結合娛樂性與感人戲軌，反映香港的多元文化。

《半斤八兩》(1976)和《鬼馬狂想曲》(2004)：向氏兄弟向許氏兄弟喜劇作致敬，劉青雲和吳鎮宇的對手戲，令人拍案叫絕。

 

所有影片均為粵語，多部電影經過數碼修復和掃瞄，部分場次更設有映後談，邀請多位專家和藝人分享觀後感，當中嘉賓包括陳詠燊、麥啟光、登徒、張志偉博士、藍天雲、曾肇弘、舒琪、何思穎及喬奕思主講。

 

 

adblk6
《半斤八兩》(1976)劇照。 《鬼馬狂想曲》(2004)劇照。 《新難兄難弟》(1993)劇照。 《難兄難弟》(1960)劇照。

《囍戲連場—香港喜劇電影》詳情：

開幕節目門票：$100

《豪門夜宴》(1959)、《黑玫瑰》及《92黑玫瑰對黑玫瑰》門票：$70(持康文署博物館通行證可享八折優惠)

其餘電影：$60(購買任何兩場或以上正價門票可享八折優惠)

門票將於37日起在城市售票網發售。如需了解更多詳情，請訪問香港電影資料館網站www.filmarchive.gov.hk/tc/web/hkfa/2025/comedy-s/pe-event-2025-comedy-s.html或致電查詢2739 2139

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能