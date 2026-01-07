藝術香港︱多媒體劇場《太空小狗萊卡》 改編首隻太空犬升空的故事

來自西班牙的「奇異手創劇團」，帶來多媒體劇場新作《太空小狗萊卡》，與香港的觀眾見面。《太》自2018年首演，已被翻譯成12種語言搬上舞台，在歐亞地區上演超過400場，成為劇團王牌作品之一。此劇曾獲得西班牙戲劇界最高榮譽——MAX大獎最佳親子劇，以及FETEN歐洲兒童戲劇節最佳編劇和導演獎，並在巴塞隆納獲得最佳親子劇的評論獎。

奇異手創劇團成立於1985年，致力為觀眾創作充滿奇思妙想的劇場和街頭表演作品。每部劇作均注重細節和創新，劇團透過與跨領域專業人士合作，和持續藝術實驗，目標是為觀眾帶來優質且令人深思的作品。像《太》這部作品就融合影像投影、木偶、機械裝置和影子戲等多種元素。演出邀請大小朋友們回到1950年代的蘇聯，見證一段觸動人心的星際旅程，講述勇氣、友誼和生命意義的故事。