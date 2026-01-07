藝術香港︱多媒體劇場《太空小狗萊卡》 改編首隻太空犬升空的故事

來自西班牙的「奇異手創劇團」，帶來多媒體劇場新作《太空小狗萊卡》，與香港的觀眾見面。《太》自2018年首演，已被翻譯成12種語言搬上舞台，在歐亞地區上演超過400場，成為劇團王牌作品之一。此劇曾獲得西班牙戲劇界最高榮譽——MAX大獎最佳親子劇，以及FETEN歐洲兒童戲劇節最佳編劇和導演獎，並在巴塞隆納獲得最佳親子劇的評論獎。
奇異手創劇團成立於1985年，致力為觀眾創作充滿奇思妙想的劇場和街頭表演作品。每部劇作均注重細節和創新，劇團透過與跨領域專業人士合作，和持續藝術實驗，目標是為觀眾帶來優質且令人深思的作品。像《太》這部作品就融合影像投影、木偶、機械裝置和影子戲等多種元素。演出邀請大小朋友們回到1950年代的蘇聯，見證一段觸動人心的星際旅程，講述勇氣、友誼和生命意義的故事。
太空犬萊卡與訓練員的情誼
《太》的故事靈感來自史上首隻太空犬萊卡的真實故事。聰明而溫順的流浪小狗萊卡，在經歷艱辛太空訓練營後，終於成為歷史上首隻被送往外太空的動物。與此同時，萊卡和她的女科學家照顧者之間，亦建立了深厚的情誼。然而，當女科學家發現這場單程太空任務後，她決心和萊卡一起展開一次驚險的逃脫之旅。
《太》這部劇作，充分利用兒童喜愛元素，如太空、火箭和科學探索，來吸引觀眾。透過精心製作的小狗木偶，演員的靈巧操控，使得萊卡栩栩如生。舞台上的機械裝置模擬動物在實驗室中的動作，更增添劇情真實感。獨具創意的影子戲、影像剪接以及巧妙的舞台設計，重現了醫院、實驗室、雪地與火箭升空的多種景象，讓觀眾目不暇給。