藝術香港︱孫中山逝世100周年展 揭示先生與粵港澳地區淵源

2025年是國父孫中山先生逝世一百周年，為緬懷這位革命先行者，康樂及文化事務署、中山市文化廣電旅遊局、澳門特別行政區政府文化局，聯合主辦《從醫人到醫國—孫中山與粵港澳文物展》(下稱《孫中山》)巡迴專題展覽，闡述孫中山先生與粵港澳地區的深厚淵源，重溫他波瀾壯闊的一生，以及他對祖國的偉大貢獻。

《孫中山》展覽早前已於中山及澳門展出，香港為第三站，孫中山故居紀念館、澳門博物館及孫中山紀念館等，合共超過逾60件與孫先生相關的珍貴文物，包括文獻和歷史照片等。