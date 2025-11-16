藝術香港︱孫中山逝世100周年展 揭示先生與粵港澳地區淵源

2025年是國父孫中山先生逝世一百周年，為緬懷這位革命先行者，康樂及文化事務署、中山市文化廣電旅遊局、澳門特別行政區政府文化局，聯合主辦《從醫人到醫國—孫中山與粵港澳文物展》(下稱《孫中山》)巡迴專題展覽，闡述孫中山先生與粵港澳地區的深厚淵源，重溫他波瀾壯闊的一生，以及他對祖國的偉大貢獻。
《孫中山》展覽早前已於中山及澳門展出，香港為第三站，孫中山故居紀念館、澳門博物館及孫中山紀念館等，合共超過逾60件與孫先生相關的珍貴文物，包括文獻和歷史照片等。
重點展品包括「四大寇」約於1890年在香港合照的玻璃底片、1911年澳門同盟會會所濠鏡閱書報社的歷史照片、1912年香港大學邀請孫先生參加開學典禮的信函、1920年孫先生題贈給香港海員的「博愛」條幅、1923年孫先生在廣州擔任陸海軍大元帥的令文、紀念孫先生的「中山艦」的二十世紀初航海鐘等。
粵港澳三地既展現孫先生從醫人到醫國的生命軌跡，文化上亦血脈同源。近代以來，憑藉獨特的 歷史及地理條件，粵港澳地區發展迅速，成為近代中國人「睜眼看世界」的視窗，通向外洋的門戶。
為配合展覽，孫中山紀念館將安排一系列教育活動，包括講座及工作坊，讓公眾免費參與。這個巡迴專題展覽透過粵港澳地區超過六十件珍貴文物、 文獻和歷史照片，闡述孫中山先生與三地的深厚淵源，緬懷他的不朽功勳。