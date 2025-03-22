藝術香港︱巴孚約菲 金本索里聯合港樂 呈上簡約精緻新古典主義樂曲

巴孚約菲是炙手可熱的客席指揮，經常和柏林愛樂、倫敦愛樂、紐約愛樂及阿姆斯特丹皇家音樂廳樂團合作。

巴孚約菲將挑選愛沙尼亞同胞、簡約主義作曲家帕特(Arvo PÄRT)的《輓歌》，為音樂會揭開序幕。之後眾人會演奏新古典主義時期作曲家浦羅哥菲夫(PROKOFIEV)的作品，當中包括他的作品《第四交響曲》，樂迷可從其中聽見浦羅哥菲夫追求簡單清晰的音樂端倪。至於浦羅哥菲夫的《第四交響曲》，他自喻為：「此曲猶如專為小提琴和樂團而創作的音樂會奏鳴曲。」擔任獨奏的是囊括多項國際大獎的金本索里。

《格林美獎》得奬愛沙尼亞指揮家巴孚約菲(Paavo Järvi)，將聯同來自韓國的小提琴家金本索里，聯合香港管弦樂團(港樂)，於4月來港上映《巴孚．約菲與金本索里名家風采》演奏會，為樂迷帶來一套崇尚簡約的音樂節目。

巴孚約菲是當今最出色的指揮之一，與世界各地頂尖樂團合作無間。約菲曾與蘇黎世音樂廳樂團，一同錄製了柴可夫斯基及孟德爾遜的《交響曲全集》，其灌錄的布魯赫納《第八交響曲》，更獲頒「2024年國際古典音樂大獎」最佳交響樂獎；他們灌錄的《馬勒第五交響曲》將於本年春季由Alpha Classics發行，為他們於未來4年的馬勒全集唱片的首部錄音。

來自韓國的金本索里，於韓國首爾國立大學師隨金永旭習琴，後赴美國茱莉亞音樂學院隨羅森伯格及柯普斯進修。現時使用1725年瓜奈里名琴「摩勒」，由三星文化基金會及芝加哥斯特拉迪瓦里名琴收藏協會慷慨借出。她以富具感染力的精湛琴技蜚聲國際，不少被海外的樂團邀請，擔任嘉賓樂手。