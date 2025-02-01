藝術香港︱從塞尚 雷諾阿的畫 看法國印象派如何誕生

十八世紀的法國，經過兩世紀文藝復興的洗禮，一眾視覺藝術家開始追求新的繪畫技法，如保羅．塞尚(Paul Cézanne，1839至1906)和皮埃爾奧古斯特．雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir，1841至1919)兩位印象派藝術運動的代表人物。香港藝術館現正舉行的《塞尚和雷諾阿的世界》，是本地首個以印象派巨匠畫作為主題的大型展覽。
今年是法國印象派誕生的150周年，香港藝術館特別情商法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍品，讓香港觀眾欣賞法國國寶級的畫作。
雷諾阿是推動法國印象派發展的靈魂人物，他在色彩與光影的描繪上為西方藝術史開創了新的時代。而塞尚的繪畫理論則奠定了二十世紀初現代藝術的風格，深刻影響了二十世紀歐洲畫壇的發展，揭開了現代藝術的序幕。此次展覽展出的52幅畫作中，有51件為首次在港亮相，涵蓋靜物、風景、人物肖像和沐浴者畫作，見證了塞尚和雷諾阿的非凡藝術成就，並回顧他們在不同階段的藝術生涯中互相切磋交流。
亮點展品包括塞尚的《蘋果與餅》、《靜物—蓋罐》和《紅色屋頂(埃斯塔克的松樹)》；雷諾阿的作品則有《穿小丑裝的克洛德·雷諾阿》、《風景中的裸女》和《劇院包廂裏的花束》。展品還包括西班牙畫家巴勃羅·畢加索的珍貴作品《大型靜物畫》和《披布裸女》，展示了兩位印象派大師如何啟迪後世畫壇巨匠。
香港藝術館精心設計了教育角落，以法國火車月台為主題，觀眾可乘坐時間列車，進入塞尚和雷諾阿的世界，探索他們的創作領域。展覽亦提供香港限定內容，包括兩位大師的模擬對話和足跡地圖，介紹他們的生活轶事和深厚友誼，讓觀眾以新角度認識這兩位殿堂級藝術家。
此外，香港藝術館邀請了兩位本地藝術家楊沛鏗和賴筠婷，從印象派大師的作品中汲取靈感，創作新的藝術作品。楊沛鏗的《遊園：泳者與觀者》受塞尚沐浴者系列的啟發，探討裸體的描繪與凝視的張力；賴筠婷的《日常細語》則透過中國傳統工筆畫重新詮釋十九世紀西方大師的風格。