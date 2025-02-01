藝術香港︱從塞尚 雷諾阿的畫 看法國印象派如何誕生

十八世紀的法國，經過兩世紀文藝復興的洗禮，一眾視覺藝術家開始追求新的繪畫技法，如保羅．塞尚(Paul Cézanne，1839至1906)和皮埃爾奧古斯特．雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir，1841至1919)兩位印象派藝術運動的代表人物。香港藝術館現正舉行的《塞尚和雷諾阿的世界》，是本地首個以印象派巨匠畫作為主題的大型展覽。

今年是法國印象派誕生的150周年，香港藝術館特別情商法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍品，讓香港觀眾欣賞法國國寶級的畫作。

雷諾阿是推動法國印象派發展的靈魂人物，他在色彩與光影的描繪上為西方藝術史開創了新的時代。而塞尚的繪畫理論則奠定了二十世紀初現代藝術的風格，深刻影響了二十世紀歐洲畫壇的發展，揭開了現代藝術的序幕。此次展覽展出的52幅畫作中，有51件為首次在港亮相，涵蓋靜物、風景、人物肖像和沐浴者畫作，見證了塞尚和雷諾阿的非凡藝術成就，並回顧他們在不同階段的藝術生涯中互相切磋交流。