熱門搜尋:
農曆新年2025 DeepSeek 新店關注組 緬甸詐騙園區 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-01 16:00:00

藝術香港︱從塞尚 雷諾阿的畫 看法國印象派如何誕生

分享：
藝術香港︱從塞尚 雷諾阿的畫 看法國印象派如何誕生

藝術香港︱從塞尚 雷諾阿的畫 看法國印象派如何誕生

adblk5

十八世紀的法國，經過兩世紀文藝復興的洗禮，一眾視覺藝術家開始追求新的繪畫技法，如保羅．塞尚(Paul Cézanne18391906)和皮埃爾奧古斯特．雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir18411919)兩位印象派藝術運動的代表人物。香港藝術館現正舉行的《塞尚和雷諾阿的世界》，是本地首個以印象派巨匠畫作為主題的大型展覽。

 

今年是法國印象派誕生的150周年，香港藝術館特別情商法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍品，讓香港觀眾欣賞法國國寶級的畫作。

雷諾阿是推動法國印象派發展的靈魂人物，他在色彩與光影的描繪上為西方藝術史開創了新的時代。而塞尚的繪畫理論則奠定了二十世紀初現代藝術的風格，深刻影響了二十世紀歐洲畫壇的發展，揭開了現代藝術的序幕。此次展覽展出的52幅畫作中，有51件為首次在港亮相，涵蓋靜物、風景、人物肖像和沐浴者畫作，見證了塞尚和雷諾阿的非凡藝術成就，並回顧他們在不同階段的藝術生涯中互相切磋交流。

adblk6

亮點展品包括塞尚的《蘋果與餅》、《靜物蓋罐》和《紅色屋頂(埃斯塔克的松樹)》；雷諾阿的作品則有《穿小丑裝的克洛德·雷諾阿》、《風景中的裸女》和《劇院包廂裏的花束》。展品還包括西班牙畫家巴勃羅·畢加索的珍貴作品《大型靜物畫》和《披布裸女》，展示了兩位印象派大師如何啟迪後世畫壇巨匠。

塞尚作品《Apples and Biscuits》。 雷諾阿作品《Apples and Pears》。 塞尚作品《Three Bathers》。 雷諾阿作品《Nude in a Landscape》。

香港藝術館精心設計了教育角落，以法國火車月台為主題，觀眾可乘坐時間列車，進入塞尚和雷諾阿的世界，探索他們的創作領域。展覽亦提供香港限定內容，包括兩位大師的模擬對話和足跡地圖，介紹他們的生活轶事和深厚友誼，讓觀眾以新角度認識這兩位殿堂級藝術家。

此外，香港藝術館邀請了兩位本地藝術家楊沛鏗和賴筠婷，從印象派大師的作品中汲取靈感，創作新的藝術作品。楊沛鏗的《遊園：泳者與觀者》受塞尚沐浴者系列的啟發，探討裸體的描繪與凝視的張力；賴筠婷的《日常細語》則透過中國傳統工筆畫重新詮釋十九世紀西方大師的風格。

 

《塞尚和雷諾阿的世界》詳情：

日期：即日起至57

地點：香港藝術館

票價：$50(成人)$25(學生/長者)

查詢：https://hk.art.museum/

賴筠婷與她的作品《日常細語》。 楊沛鏗與他的作品《遊園：泳者與觀者》。 《塞尚和雷諾阿的世界》展廳。

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券