藝術香港︱《意韻縈繞》憶古蹟人・情・事 史卡拉歌劇院 x 大館音樂會

米蘭史卡拉歌劇院樂團(Cameristi della Scala)，與香港歷史地標「大館」即將攜手，為音樂愛好者帶來一場充滿意式風情的音樂盛宴。這次音樂會將在5月上演，結合米蘭的古典優雅，到香港的歷史韻味，兩地樂團將共同奏出一場感人至深的音樂。

米蘭的史卡拉歌劇院，作為世界上最負盛名的歌劇院之一，歷經逾240年，無數動人的故事，在其華麗舞台上上演。這次在指揮賀爾曼圖的帶領下，與香港的「樂・誼獨奏家樂團」同台合奏。音樂會將演繹柴可夫斯基那首旋律優美的《弦樂小夜曲》，還有羅塔和博西的精彩弦樂作品。