藝術香港︱《意韻縈繞》憶古蹟人・情・事 史卡拉歌劇院 x 大館音樂會

米蘭史卡拉歌劇院樂團(Cameristi della Scala)，與香港歷史地標「大館」即將攜手，為音樂愛好者帶來一場充滿意式風情的音樂盛宴。這次音樂會將在5月上演，結合米蘭的古典優雅，到香港的歷史韻味，兩地樂團將共同奏出一場感人至深的音樂。
米蘭的史卡拉歌劇院，作為世界上最負盛名的歌劇院之一，歷經逾240年，無數動人的故事，在其華麗舞台上上演。這次在指揮賀爾曼圖的帶領下，與香港的「樂・誼獨奏家樂團」同台合奏。音樂會將演繹柴可夫斯基那首旋律優美的《弦樂小夜曲》，還有羅塔和博西的精彩弦樂作品。
音樂會的獨奏部分，將由大提琴家李垂誼和中提琴名手馬倬琳擔綱，李垂誼將演奏鮑凱利尼的《協奏曲》，這位古典時期的大提琴大師的作品，以高難度技巧聞名，定讓觀眾驚嘆不已。而馬倬琳則將帶來布魯赫和韋伯的浪漫旋律，展現中提琴獨特的醇厚韻味，讓樂迷如沐春風。
最後音樂會將以柴可夫斯基的《弦樂小夜曲》作為壓軸，這首作品發自作曲家內心，其優雅旋律牽動每位聽眾情感，此曲音樂力量更能夠穿越時空，讓來自不同文化的聽眾心靈相通，回味無窮。
音樂愛好者千萬不要錯過這場音樂盛宴，無論是否古典音樂的忠實粉fans，還是對音樂充滿好奇的初學者，這場音樂會都帶給樂迷前所未有視聽享受。