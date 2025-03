藝術香港︱挪威創作雙姝M2M神隱逾廿年 重組實現巡演夢為港歌迷獻唱

去年9月22日(星期日)上午9時25分,神隱逾23年的挪威女子創作雙姝M2M,發布一段他們自彈自唱最熱門歌曲《The Day You Went Away》片段的視頻,讓M2M兩位成員Marit和Marion的的fans興奮不已。這段影片在網上迅速瘋傳,幾小時內就獲得數百萬觀看次數,fans紛紛在留言向她們提出巡演的要求。現在,這個期待已經實現了。

經過23年的休團,Marit Larsen和Marion Ravn終於重聚,為她們最具代表性和最暢銷的專輯《Shades of Purple》慶祝推出25周年紀念。成員Marit說:「製作《Shades of Purple》永遠改變了我們的生活。在同一個空間再次一起演奏這些歌曲,同時重新找回我們的音樂和彼此的友誼,這是一種特殊的魔力。這感覺很強大,就像一場慶典。」

M2M將在巡迴音樂會裡大唱經典金曲,包括《Don't Say You Love Me》、《Pretty Boy》、《Mirror Mirror》等,以及串流播放率最高的《The Day You Went Away》,讓歌迷重溫她們在千禧年代橫行樂壇的魔力。