藝術香港︱挪威創作雙姝M2M神隱逾廿年 重組實現巡演夢為港歌迷獻唱

去年9月22日(星期日)上午9時25分，神隱逾23年的挪威女子創作雙姝M2M，發布一段他們自彈自唱最熱門歌曲《The Day You Went Away》片段的視頻，讓M2M兩位成員Marit和Marion的的fans興奮不已。這段影片在網上迅速瘋傳，幾小時內就獲得數百萬觀看次數，fans紛紛在留言向她們提出巡演的要求。現在，這個期待已經實現了。

《The Better Endings Tour 2025》標誌著M2M的新開始，並將她們重新帶回亞洲。正如Marion所說：「如果我們重新組合，從來沒有擔心過應該在哪裡開始巡演，亞洲是我們的首選，我們有一些最美好的回憶，都來自那裡發生。」M2M成團於九十年代，兩人共度近10年的時光，遊歷世界各地，全球唱片銷量超過1,200萬張，但他們從未獨立舉辦過組合巡演。