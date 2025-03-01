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生活
2025-03-01 14:00:00

藝術香港｜搶先看梵高展覽 30巨幕沉浸感受3000作品 AI首度亮相打造專屬肖像畫

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藝術香港｜搶先看梵高展覽 30巨幕沉浸感受3000作品 AI首度亮相打造專屬肖像畫
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印象派畫家梵高作為舉世知名的畫家，他的不少作品均家傳戶曉。近日有被喻為「全球最經典」及「最令人期待」的梵高主題沉浸式展覽回歸香港！展覽特設近30座巨幕，透過流動光影，加上舒伯特及巴哈等經典樂曲，帶領觀眾重回梵高迷幻瑰麗的世界之中。「AI梵高」亦首次亮相，觀眾可度身訂造梵高風格的專屬肖像畫。

《再見梵高—光影體驗展》將於3月10日至6月8日回歸香港。（吳康琦攝）

沉浸感受梵高3000作品

《再見梵高光影體驗展》於100多個城市展出後，將於310日至68日回歸香港。展覽分為5大區域：Interpretive AreaVan Gogh's BedroomImmersive AreaInterpretive Art StationAI Van Gogh。展覽焦點必屬Immersive Area，以最高規格的感官體驗，將梵高3000幅作品投射於近30座巨幕上，當中包括經典作品《向日葵》及《星夜》等。流動的光影及舒伯特、巴哈等經典樂章，配合不同的香氛，打造視、聽、嗅覺盛宴，讓觀眾走入梵高的世界。 

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《再見梵高光影體驗展》同時重現經典畫作《亞爾的臥室》的真實場景，讓觀眾真正踏入梵高的睡房之中，屬打卡熱點之一。 

展覽重現經典畫作《亞爾的臥室》。 （吳康琦攝）

AI打造大師風格個人肖像畫

首度亮相的「AI梵高」，以AI「復活」梵高，為觀眾以大師風格打造專屬肖像畫。肖像畫設實體及電子版本，方便觀眾保存。

展覽於310日正式向公眾開放，如果想搶先感受大師世界，可率先預約參與即日起至39日期間舉行的限定預覽。

再見梵高—光影體驗展（香港站） 
Van Gogh Alive - Hong Kong 2025

日期：由即日起至68

開放時間：11am-8pm (最後入場時間7:30pm)

地點：鰂魚涌英皇道728K11 HACC 2

票價：成人 HK$190 / 全日制學生 HK$175

小童（12歲以下）/殘疾人士/65歲以上長者 $953歲以下兒童免費

＊展覽門票價格不包含 AI梵高」 體驗，可於現場即場加購參觀。

按此瀏覽更多展覽詳情。

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