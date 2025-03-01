藝術香港｜搶先看梵高展覽 30巨幕沉浸感受3000作品 AI首度亮相打造專屬肖像畫

印象派畫家梵高作為舉世知名的畫家，他的不少作品均家傳戶曉。近日有被喻為「全球最經典」及「最令人期待」的梵高主題沉浸式展覽回歸香港！展覽特設近30座巨幕，透過流動光影，加上舒伯特及巴哈等經典樂曲，帶領觀眾重回梵高迷幻瑰麗的世界之中。「AI梵高」亦首次亮相，觀眾可度身訂造梵高風格的專屬肖像畫。

沉浸感受 梵高3000作品 《再見梵高—光影體驗展》於100多個城市展出後，將於3月10日至6月8日回歸香港。展覽分為5大區域：Interpretive Area、Van Gogh's Bedroom、Immersive Area、Interpretive Art Station及AI Van Gogh。展覽焦點必屬Immersive Area，以最高規格的感官體驗，將梵高3000幅作品投射於近30座巨幕上，當中包括經典作品《向日葵》及《星夜》等。流動的光影及舒伯特、巴哈等經典樂章，配合不同的香氛，打造視、聽、嗅覺盛宴，讓觀眾走入梵高的世界。

《再見梵高—光影體驗展》同時重現經典畫作《亞爾的臥室》的真實場景，讓觀眾真正踏入梵高的睡房之中，屬打卡熱點之一。

AI打造大師風格個人肖像畫 首度亮相的「AI梵高」，以AI「復活」梵高，為觀眾以大師風格打造專屬肖像畫。肖像畫設實體及電子版本，方便觀眾保存。

展覽於3月10日正式向公眾開放，如果想搶先感受大師世界，可率先預約參與即日起至3月9日期間舉行的限定預覽。 再見梵高—光影體驗展（香港站）

Van Gogh Alive - Hong Kong 2025 日期：由即日起至6月8日 開放時間：11am-8pm (最後入場時間7:30pm) 地點：鰂魚涌英皇道728號K11 HACC 2樓 票價：成人 HK$190 / 全日制學生 HK$175 小童（12歲以下）/殘疾人士/65歲以上長者 $95，3歲以下兒童免費 ＊展覽門票價格不包含 「AI梵高」 體驗，可於現場即場加購參觀。 按此瀏覽更多展覽詳情。