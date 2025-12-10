藝術香港︱《新龍門客棧2026》雲集天花版級粵劇演員 融入AI科技讓演出更絢麗

由李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛等天花版級粵劇演員，傾力演出的新編粵劇《新龍門客棧》，7月首度公演兩場均爆滿，原定第3場卻因颱風影響而取消，不少戲迷不斷要求能有機會重演。此劇班主資深傳媒人彭美施(施姐)，決定明年再度重演3場《新龍門客棧2026》，門票更於今早率先發售。
吳思遠1元授權費
根據電影改編成粵劇的《新龍門客棧》，首度公演時外界好評如潮，就連此劇電影版權持有人兼導演吳思遠，亦專程到場欣賞，大讚比自己想像更出乎意料之外精彩，改編得非常好，特別是所有演員，每一個角色都有戲份，更希望施姐能把這齣粵劇一直演下去，讓年輕觀眾能入場觀看。他更為了推動傳統文化，更無私支持，以1元授權費讓施姐把此戲搬上粵劇舞台。
《新龍門客棧》強大演員陣容，被譽為被喻為「有聲有功、唱得打得的高水準演出」，雖然外界與戲迷都激讚，但作為總策劃的施姐，每一次演出都追求創新，必須投入新意念給觀眾驚喜。施姐在聽取不少專業建議，加上個人創意構思，讓再度入場的戲迷，觀看到更深層次的《新龍門客棧2026》，她說：「感謝首演時觀眾反應好好，我期待今次2026版可以吸引更多年輕觀眾入場欣賞，這次除了原班人馬不變，演員的演出必定修改得更暢順，上次首度公演已讓觀眾看到各位文武生非凡武藝，今次2026版本將會再度昇華，配合更迫真刀光劍影聲效，加上4K投影效果，與不惜功本增添AI科技元素，觀眾彷如置身在龍門客棧，融入一幕又一幕各路高手人馬、各懷鬼胎的心理戰中。」
天花版級粵劇演員雲集
此劇除了李龍、梁兆明、梁非同外，還有梁振文、莫華敏、廖國森、符樹旺、曉瑜等好戲之人傾力演出，不但文武生武藝超班，各位刀馬旦亦一樣，施姐與武術總監韓燕明，以及執行導演杜詠心會再提升武打層次與唱情部分，不但觀眾有驚喜，各位演員都期待可以唱與打得更精彩，讓觀眾欣賞到一齣融入AI科技的粵劇。