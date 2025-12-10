藝術香港︱《新龍門客棧2026》雲集天花版級粵劇演員 融入AI科技讓演出更絢麗

由李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛等天花版級粵劇演員，傾力演出的新編粵劇《新龍門客棧》，7月首度公演兩場均爆滿，原定第3場卻因颱風影響而取消，不少戲迷不斷要求能有機會重演。此劇班主資深傳媒人彭美施(施姐)，決定明年再度重演3場《新龍門客棧2026》，門票更於今早率先發售。

吳思遠1元授權費

根據電影改編成粵劇的《新龍門客棧》，首度公演時外界好評如潮，就連此劇電影版權持有人兼導演吳思遠，亦專程到場欣賞，大讚比自己想像更出乎意料之外精彩，改編得非常好，特別是所有演員，每一個角色都有戲份，更希望施姐能把這齣粵劇一直演下去，讓年輕觀眾能入場觀看。他更為了推動傳統文化，更無私支持，以1元授權費讓施姐把此戲搬上粵劇舞台。