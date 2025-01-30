藝術香港︱《某些動作與陰影》黎海寧 X 周書毅 以舞蹈書寫北島的詩

詩人北島，以文字書寫城市的絕望與希望。舞團CCDC(城市當代舞蹈團)最新作品《某些動作與陰影》，兩位編舞家黎海寧與周書毅攜手合作，以舞蹈探索北島詩歌中，所蘊含的懷疑與批判。兩位跨世代、跨地域的編舞家通過舞蹈，展現出詩句與動作的交織，呈現出捉不住的浮光掠影，重現記憶中的城市與生命的根。

黎海寧作為資深編舞家，以其獨特且充滿詩意的編舞風格享譽國際，常與本地及海外團體合作。周書毅則以舞蹈審視生命，探索身體與社會環境的關係。這是他們繼2019年《春之祭》後的再次合作，兩人共同細嚼北島的詩作，從中汲取靈感，演化成這部舞蹈作品。

這場作品不僅是對北島詩句的回應，更是一場撲朔迷離的旅程，邀請觀眾在光影與音樂的交織中，感受到每個動作背後深刻的情感與思考。透過舞蹈，觀眾將被引領進入一個充滿詩意的世界，探索個體與城市、記憶與生命之間的複雜關係。