藝術香港︱《某些動作與陰影》黎海寧 X 周書毅 以舞蹈書寫北島的詩

詩人北島，以文字書寫城市的絕望與希望。舞團CCDC(城市當代舞蹈團)最新作品《某些動作與陰影》，兩位編舞家黎海寧與周書毅攜手合作，以舞蹈探索北島詩歌中，所蘊含的懷疑與批判。兩位跨世代、跨地域的編舞家通過舞蹈，展現出詩句與動作的交織，呈現出捉不住的浮光掠影，重現記憶中的城市與生命的根。
黎海寧作為資深編舞家，以其獨特且充滿詩意的編舞風格享譽國際，常與本地及海外團體合作。周書毅則以舞蹈審視生命，探索身體與社會環境的關係。這是他們繼2019年《春之祭》後的再次合作，兩人共同細嚼北島的詩作，從中汲取靈感，演化成這部舞蹈作品。
這場作品不僅是對北島詩句的回應，更是一場撲朔迷離的旅程，邀請觀眾在光影與音樂的交織中，感受到每個動作背後深刻的情感與思考。透過舞蹈，觀眾將被引領進入一個充滿詩意的世界，探索個體與城市、記憶與生命之間的複雜關係。
《某些動作與陰影》這場舞蹈作品，CCDC舞者用身體和動作，來展現舞蹈跳出風景，光影的變幻和現場音樂的演奏相融合，重現時代記憶的，城市人心安之歸處。此場舞蹈作品，音樂由香港新生代音樂家江逸天譜曲，李智偉負責舞台設計師、燈光設計師為羅文偉、華文偉擔任服裝設計師、影像設計則有盧榮及音響設計的梁寶榮。眾位創作人以專業的知識，來描繪北島內時代變遷的朦朧美，讓事物更顯美好。
《某些動作與陰影》演出詳情：
日期：2月15、21至22日(晚上8時)、2月16、21、23日(下午3時)
地點：香港藝術中心壽臣劇院
票價：$320、$240、$180
查詢：www.ccdc.com.hk
《某些動作與陰影》加料活動「漫遊中大：尋找山城裡的光影」詳情：
有陽光的地方，必有陰影。光影共存，交織成香港的獨有風景。詩人北島的文字，承載著城市的故事與記憶，而《某些動作與陰影》則以舞蹈和光影回應時代的變幻。是次活動由舞台設計師李智偉帶領觀眾，一步一景漫遊香港中文大學，拍下影像記錄，分享山城的人文光景。