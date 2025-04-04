藝術香港︱梅芙布倫南首次亞洲個展 揭示文物被盜地下生態圈

大館當代美術館自2025年3月21日至6月8日，榮幸呈獻梅芙布倫南(Maeve Brennan)的首次亞洲個展《物方志》。這位年輕的藝術家兼電影創作人，將以三件全新委約作品吸引觀眾的目光，包括一部在意大利普利亞拍攝的電影及雕塑作品。
來自意大利的年輕藝術家兼電影創作人梅芙布倫南，擅長以獨特電影手法，融合鑑證調查與詩意敘事，揭示被掠奪文物的隱藏歷史。她的創作探索歷史、地下經濟和生態問題，迅速成為當代紀錄片領域中最具影響力的藝術家。大館當代美術館特別邀請她舉行亞洲首個展覽《物方志》，她將以3件全新委約作品，包括一部在意大利普利亞拍攝的電影，以及雕塑作品。
展覽名為《物方志》，意指對常被忽視的物件，與地方敘事進行記錄與保存。布倫南的電影風格類似紀實片，以廣闊畫面和真實人物故事吸引觀眾。她的最新影像作品《乾旱之地》(2025年)，由大館聯合委託創作，深入探討失竊文物的來歷，並追溯至意大利南部的普利亞地區。這部作品引領觀眾從非法考古挖掘的影響，逐漸演變為對當地知識體系的深入研究。
在布倫南的作品中，不但探討物質歷史與修復形式，她更以作品《29_1號箱》(2022年)，重製被意大利盜墓者掠奪的文物旁的寶麗萊照片，來強調邊緣歷史的意義。大館作為文化樞紐，對歷史產生審視，讓布倫南的作品與香港的多重過去產生共鳴，剖析塑造我們文化過去與現在的複雜網絡。
布倫南的創作涉及龐大歷史檔案，其核心圍繞著不同時代的人際關係與相遇。她與考古學家、地質學家及生物學家緊密合作，使其作品更具深度。在《商品》(2018年至今)這個跨領域項目中，她揭示失竊古董的國際走私貿易，曝光非法古董市場的隱形經濟體系，引發各界思考有關文化所有權，與文物保存的迫切討論。