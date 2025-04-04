藝術香港︱梅芙布倫南首次亞洲個展 揭示文物被盜地下生態圈

大館當代美術館自2025年3月21日至6月8日，榮幸呈獻梅芙布倫南(Maeve Brennan)的首次亞洲個展《物方志》。這位年輕的藝術家兼電影創作人，將以三件全新委約作品吸引觀眾的目光，包括一部在意大利普利亞拍攝的電影及雕塑作品。

來自意大利的年輕藝術家兼電影創作人梅芙布倫南，擅長以獨特電影手法，融合鑑證調查與詩意敘事，揭示被掠奪文物的隱藏歷史。她的創作探索歷史、地下經濟和生態問題，迅速成為當代紀錄片領域中最具影響力的藝術家。大館當代美術館特別邀請她舉行亞洲首個展覽《物方志》，她將以3件全新委約作品，包括一部在意大利普利亞拍攝的電影，以及雕塑作品。